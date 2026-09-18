GROSSETO – Dall’arrivo all’ospedale Misericordia alla visita nella Stanza Rosa dove è nata l’esperienza del Codice Rosa, fino all’incontro con operatori e istituzioni e alle parole sulla necessità di prevenire la violenza partendo dall’educazione. Il video integrale della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Grosseto permette di ripercorrere tutti i momenti della giornata di giovedì 17 settembre, una visita che ha portato il Capo dello Stato nel luogo in cui ha preso forma un progetto diventato negli anni un modello regionale e nazionale.

L’arrivo a Grosseto

Mattarella è arrivato a Grosseto alle 17 in punto. Dopo l’atterraggio con l’elicottero all’aeroporto, il presidente ha raggiunto in auto l’ospedale Misericordia.

Ad attenderlo c’erano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il prefetto Paola Berardino, insieme ai rappresentanti dell’Asl Toscana sud est e agli operatori sanitari.

Il motivo della scelta di Grosseto era preciso: rendere omaggio all’esperienza del Codice Rosa e, attraverso di essa, richiamare l’attenzione del Paese sul contrasto alla violenza contro le donne

View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)

La visita alla Stanza Rosa

Il cuore della visita è stato il Pronto soccorso del Misericordia. Qui Mattarella è entrato nella Stanza Rosa, il luogo simbolo dell’esperienza nata a Grosseto e dedicata all’accoglienza e alla presa in carico delle vittime di violenza.

Ad accompagnare il presidente è stata Vittoria Doretti, responsabile della Rete regionale Codice Rosa, che ha illustrato al Capo dello Stato il funzionamento del percorso e il lavoro costruito negli anni. Mattarella ha visitato anche la Stanza Rosa pediatrica, accompagnato da Susanna Falorni, direttrice dell’Area dipartimentale pediatria e neonatologia.

Un’esperienza partita da Grosseto tra il 2009 e il 2010, diventata successivamente progetto regionale e poi rete strutturata, fino a rappresentare un riferimento anche a livello nazionale.

L’incontro con operatori e istituzioni

La visita è proseguita con l’incontro con le autorità locali, i responsabili delle Reti Codice Rosa e il personale sanitario.

Nell’auditorium dell’ospedale una sedia è rimasta simbolicamente vuota in memoria di tutte le vittime di violenza. Al presidente sono stati consegnati il libro del Codice Rosa, pubblicato in italiano, inglese e spagnolo, e una rosa bianca con un fiocco rosso. Mattarella ha ricevuto anche una piccola scultura in terracotta patinata a cera realizzata dall’artista grossetano Luca Tavarnesi e raffigurante un buttero a cavallo, omaggio alla Maremma.

Mattarella: «Un’emergenza di primaria importanza»

È stato lo stesso presidente della Repubblica a spiegare, nel suo intervento, le due ragioni della presenza a Grosseto: l’allarme per la violenza contro le donne e la riconoscenza verso chi ha costruito e fatto crescere il Codice Rosa.

Mattarella ha richiamato la necessità non soltanto di reprimere la violenza, ma soprattutto di prevenirla, intervenendo su quella che ha definito una «carenza culturale» alla base del fenomeno.

Il presidente ha sottolineato in particolare il ruolo dell’educazione e della formazione, indicando nelle scuole uno dei luoghi fondamentali nei quali costruire una diversa cultura dei rapporti umani. La violenza contro le donne, ha ribadito, rappresenta «un’emergenza di primaria importanza nella vita del nostro Paese».

Il grazie a chi fece partire il Codice Rosa

La seconda ragione della visita è stata la riconoscenza. Mattarella si è rivolto direttamente a Vittoria Doretti e ha ricordato le circa 40 persone che diedero vita alla prima esperienza nel 2009, sottolineando il lavoro che oggi coinvolge circa 800 operatori.

Un ringraziamento non soltanto per l’impegno quotidiano, ma anche per avere intuito la necessità di una risposta corale e multidisciplinare alla violenza: sanitaria, psicologica, familiare e umana.

«Questa tappa, qui, non è casuale», ha sottolineato Mattarella, spiegando che la presenza a Grosseto rappresentava anche un modo per riconoscere pubblicamente il lavoro di quanti, in tutta Italia, sono impegnati nella protezione delle vittime.

La visita del presidente della Repubblica si è così chiusa nel luogo dove il Codice Rosa ha mosso i primi passi: Grosseto, per un pomeriggio, è diventata il punto dal quale il Capo dello Stato ha rilanciato a tutto il Paese il richiamo alla prevenzione, all’educazione e all’impegno collettivo contro la violenza sulle donne.