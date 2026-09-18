L’appuntamento, dal titolo “La città che produce e accoglie”, sarà dedicato a due ambiti: da una parte lo sviluppo produttivo e artigianale, la filiera agroalimentare e il commercio; dall’altra il turismo, la ricettività e l’offerta culturale. L’incontro prevede una prima presentazione, seguita dal lavoro ai tavoli, durante il quale i partecipanti potranno discutere, avanzare proposte e indicare priorità.