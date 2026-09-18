GROSSETO – Prosegue il percorso di informazione e partecipazione promosso dal Comune di Grosseto per la formazione del Piano Operativo. Il primo dei quattro incontri tematici si terrà lunedì 21 settembre, dalle 15 alle 18, alla sala Eden, Bastione Garibaldi.
L’appuntamento, dal titolo “La città che produce e accoglie”, sarà dedicato a due ambiti: da una parte lo sviluppo produttivo e artigianale, la filiera agroalimentare e il commercio; dall’altra il turismo, la ricettività e l’offerta culturale. L’incontro prevede una prima presentazione, seguita dal lavoro ai tavoli, durante il quale i partecipanti potranno discutere, avanzare proposte e indicare priorità.
La partecipazione è libera e aperta a tutti. È consigliata l’iscrizione attraverso il modulo online raggiungibile al link https://indagini.simurgricerche.it/index.php/427547?lang=it, per consentire una migliore organizzazione dei tavoli di lavoro.
Tutto il materiale e le informazioni sul percorso di partecipazione sono disponibili alla pagina istituzionale: https://www.comune.grosseto.it/progetti/grosseto-e-partecipazione-piano-strutturale-e-piano-operativo/
Il percorso proseguirà il 28 settembre e il 19 e 26 ottobre, sempre dalle 15 alle 18 alla sala Eden.