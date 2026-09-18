GROSSETO – Ultimo anno di mandato, i cantieri del Pnrr da portare a termine e uno sguardo già rivolto al 2027. Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, è l’ospite della puntata 97 de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco.

La nuova scuola di via Monte Bianco e le opere del Pnrr. L’intervista parte dall’inaugurazione della nuova scuola di via Monte Bianco, avvenuta proprio in questi giorni. «È una scuola veramente avveniristica – afferma Vivarelli Colonna –. È stata definita tra le più belle d’Italia, se non la più bella. È costruita secondo moderne tecnologie di risparmio energetico e mette a disposizione dei 450 alunni aule specialistiche, laboratori, mensa e una serie di servizi pensati per offrire un ambiente sano e proiettato verso il futuro».

Per il sindaco, l’ultimo anno di amministrazione sarà soprattutto quello in cui completare gli interventi finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Vivarelli Colonna rivendica il lavoro fatto dal Comune per riuscire a intercettare le risorse: «Per avere i soldi del Pnrr abbiamo dovuto fare una grande riorganizzazione a livello di personale, creare nuove strutture e dare un’accelerazione importante alla macchina comunale. Abbiamo preso tanti soldi, ma adesso dobbiamo metterli a terra e dimostreremo di potercela fare».

Il Pinqua e la riqualificazione di via dei Barberi. Tra gli interventi ai quali Vivarelli Colonna attribuisce maggiore importanza c’è il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua), che secondo il sindaco muove complessivamente circa 54 milioni di euro, comprendendo anche iniziative private.

Il progetto interessa, tra le altre cose, la zona delle palazzine di via dei Barberi, la Cittadella dello studente e la viabilità, con l’obiettivo di ricucire questa parte della città con il centro storico. «È una delle grandi opere che ci accingiamo a portare a termine», sottolinea il sindaco.

Il futuro dopo il 2027: «Potrei anche fare un terzo mandato». Inevitabile, nell’ultima parte dell’intervista, uno sguardo a ciò che accadrà dopo le elezioni comunali della primavera 2027. Vivarelli Colonna non esclude nessuna possibilità: da un ruolo a livello nazionale alla permanenza a Grosseto, fino a incarichi legati alle relazioni e alla cooperazione internazionale.

Ma sul tavolo, secondo il sindaco, potrebbe esserci anche un’altra ipotesi: un terzo mandato alla guida del Comune di Grosseto, qualora cambiasse la normativa. «Non solo potrei essere candidato – afferma – ma fino a dicembre c’è ancora in discussione la possibilità del terzo mandato. Quindi potrei anche fare un terzo mandato da sindaco di Grosseto».

E alla domanda su cosa farà Antonfrancesco Vivarelli Colonna dal 2027 arriva anche una battuta che richiama il claim di Daniele Reali dedicato alle camminate: «Se non saprò che fare, andrò a camminare».

Il tempo del caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Tutte le puntate sono disponibili su: www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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