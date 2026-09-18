GROSSETO – Il fulmine che ieri, giovedì 17 settembre, ha messo fuori servizio il Regionale veloce 4133 Pisa–Roma tra Vada e Cecina rientra tra eventi difficilmente prevedibili. «Molto meno inevitabili sono però le conseguenze che un singolo treno immobilizzato ha prodotto per ore sull’intera linea Tirrenica» puntualizza il Comitato pendolati Costa tirrenica.

Secondo le testimonianze raccolte dal Comitato, la scarica avrebbe danneggiato la catena di alimentazione del treno (regionale Rock), impedendo al macchinista di rialzare entrambi i pantografi. «Il convoglio è rimasto alimentato soltanto dalle batterie – dicono dal comitato – luci disponibili, ma niente climatizzazione, normale produzione di aria compressa e toilette funzionanti».

Il problema maggiore è stato però il tempo necessario per liberare la linea. «Il 4133 risulta ufficialmente fermo dalle 14.22 e per soccorrerlo è stato utilizzato un altro Rock, destinato al servizio regionale verso Piombino, con conseguente soppressione della corsa» ricostruiscono i pendolari.

«Le procedure Rfi prevedono espressamente anche l’utilizzo di un treno commerciale compatibile per trainare o spingere il convoglio guasto, proprio per contenere i tempi del soccorso. Come è possibile, allora, che siano state necessarie oltre tre ore per spostare il treno da Vada a Cecina?» chiedono dal comitato.

Nel frattempo la Tirrenica è andata progressivamente in sofferenza. «Come dai tabelloni che abbiamo fotografato a Orbetello, nel pomeriggio comparivano ritardi di ore, anche 3:10 per un Regionale – ricordano – alle 19.18 a Livorno Centrale erano ancora indicati +160, +125, +105 e +95 minuti di ritardo».

Il tabellone del 17 settembre a Livorno

Gli aggiornamenti della Regione Toscana documentano per tutta la serata cancellazioni e ritardi superiori alle due ore. «Le conseguenze per i viaggiatori sono state pesanti – testimoniano dal comitato – Coincidenze perse a Roma Termini, collegamenti con il Sud saltati e problemi anche per chi doveva raggiungere l’aeroporto di Fiumicino».

Problemi anche oggi, venerdì 18. Il comitato: «Sia fatta chiarezza su cosa non ha funzionato»

E gli strascichi si sono avvertiti fino alla mattina successiva. «Il 18 settembre Rfi registrava il 19431 Grosseto–Orbetello cancellato e il 19406 Orbetello–Livorno cancellato in partenza da Orbetello, poi effettuato più a nord» ricordano i pendolari.

Il Comitato chiede quindi a Trenitalia e Rfi di chiarire la cronologia dell’intervento: «Quando è stato richiesto il soccorso, quando è stato individuato il treno soccorritore e quanto tempo è stato necessario per effettuare l’accoppiamento e liberare la linea».

«Il fulmine è durato un istante – proseguono – I suoi effetti sulla Tirrenica si sono trascinati per ore e, per i pendolari, fino alla mattina successiva. Occorre capire cosa non abbia funzionato e soprattutto come ridurre drasticamente i tempi di sgombero, perché su una linea strategica come la Tirrenica un singolo guasto non può produrre conseguenze di questa portata».