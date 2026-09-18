GROSSETO – «Una scelta sofferta ma doverosa» così il consigliere comunale di maggioranza Amedeo Gabbrielli annuncia la decisione «ponderata ed irrevocabile di rassegnare le dimissioni dalla carica di presidente della Prima commissione consiliare» del Comune di Grosseto.

Le criticità

«Una scelta maturata a seguito di un’attenta analisi delle recenti dinamiche istituzionali e preso atto del progressivo, inaccettabile svuotamento di senso del ruolo della Commissione stessa».

Gabbrielli poi sottolinea alcune criticità: «lo stallo su Regolamento e Statuto: i lavori inerenti al Regolamento e allo Statuto hanno subito una battuta d’arresto ingiustificata, paralizzati da ostruzionismi e personalismi di singoli consiglieri che hanno finito per mortificare la dignità e l’operato dell’intero organo».

«Il mancato coinvolgimento sul Regolamento del Consiglio degli Studenti: la proposta di regolamento è giunta all’esame della Commissione già definita in ogni dettaglio. Non è stato garantito alcun coinvolgimento preventivo nella stesura del testo, né è stata permessa alcuna partecipazione agli incontri preparatori svolti con gli istituti scolastici. La marginalizzazione sulla Consulta dei Giovani: il regolamento in oggetto è stato trasmesso direttamente al Consiglio Comunale previo passaggio dalla sola Terza Commissione. Sarebbe stato dovere istituzionale — oltre che elemento di basilare correttezza procedurale — convocare una commissione congiunta. La Prima commissione è stata invece deliberatamente scavalcata ed emarginata» prosegue Gabbrielli

Ruolo solo formale per la prima commissione

«Alla luce di tali episodi, appare evidente la volontà di relegare la Prima commissione a un ruolo meramente formale e ratificatorio, privandola della sua naturale funzione propositiva e di indirizzo. Non intendo in alcun modo avallare una gestione che riduce un fondamentale luogo di confronto e produzione amministrativa a semplice comparsa. Ringrazio i commissari che, nel corso del mio mandato, hanno garantito una collaborazione leale e un sincero spirito di servizio verso la comunità».