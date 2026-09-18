SCARLINO – Un furto fulmineo, pochi minuti di distrazione durante il giro di consegne e un danno da oltre 400 euro da dover ripianare di tasca propria. È la disavventura capitata a Yassine, corriere Amazon di 38 anni di origine marocchina, da anni al lavoro nelle consegne.

Martedì 15 settembre era al lavoro nella zona tra Massa Marittima, Follonica e Scarlino Scalo. E proprio mentre si trovava nella zona industriale di Scarlino per consegnare i pacchi ai clienti, il lavoratore è stato vittima di un furto.

«Sono uscito dal furgone per effettuare una consegna. Quando sono tornato ho trovato lo sportello aperto: sul momento l’ho richiuso pensando di averlo lasciato socchiuso io stesso per la fretta. Poco dopo, alla consegna successiva, mi sono accorto che la borsa gialla contenente ben 36 pacchi era sparita» racconta Yassine.

Il ritrovo della sacca è avvenuto due giorni più tardi, ma purtroppo priva del suo contenuto. «Passando nella stessa zona ho notato un colore giallo tra la macchia lungo la strada – ricorda – Sono andato a controllare ed era proprio la mia borsa, lasciata completamente vuota accanto a un piccolo fabbricato».

Oltre 400 euro per i pacchi spariti, e dovrà pagare lui

Oltre alla rabbia per l’accaduto, per Yassine c’è la forte preoccupazione per le conseguenze economiche. «Mi hanno detto che dovrei pagare io una cifra superiore a 400 euro per la merce rubata – dice il 38enne – Non ho mai avuto problemi con nessuno e non ho idea di chi possa essere stato. Con il mio lavoro devo provvedere a due famiglie: qui con me ci sono mia moglie e i miei due figli, mentre in Marocco c’è mia madre che non ha nessun altro su cui contare».

Da qui l’accorato appello del corriere a chiunque si sia appropriato dei colli: «Invito chi ha preso i pacchi a restituirli. Potete lasciarli anche all’edicola di Cassarello o in un qualsiasi punto di ritrovo della zona: se lasciate scritto che sono per Yassine, mi conoscono tutti».