GROSSETO – Anche il deputato e assessore al Comune di Grosseto Fabrizio Rossi ha aderito alla campagna di Confesercenti di raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”.

Nelle ultime settimane la Confesercenti ha organizzato banchetti in molti comuni per spiegare l’obiettivo della proposta di legge e raccogliere adesioni.

Molti sindaci hanno già firmato, e ora arriva la sottoscrizione dell’onorevole Fabrizio Rossi.

Rossi: «Le imprese di prossimità presidio dei territori»

«Le imprese di prossimità rappresentano una componente essenziale della nostra economia e svolgono un ruolo che va ben oltre il semplice dato economico – commenta il parlamentare grossetano, Fabrizio Rossi –. Sono presidio dei territori, creano occupazione, mantengono vivi i nostri centri storici, le nostre città, i nostri paesi e le nostre frazioni e garantiscono servizi indispensabili alle comunità. In una realtà come quella maremmana, caratterizzata da un territorio vasto e da numerosi piccoli centri, il loro ruolo è ancora più importante».

«Sostenere queste imprese significa quindi sostenere l’intero sistema economico e sociale locale. Come rappresentante del territorio in Parlamento, ritengo importante ascoltare le esigenze di chi ogni giorno investe, lavora e crea valore in Maremma – prosegue Rossi -. La proposta di Confesercenti va nella direzione di riconoscere concretamente l’importanza delle attività di vicinato e di creare condizioni che consentano loro di continuare a operare, innovare e competere».

Mei: «Il sostegno dei parlamentari è importante»

«Il sostegno dei nostri rappresentanti in Parlamento per noi è molto importante – commenta il presidente provinciale Confesercenti Grosseto Massimiliano Mei -. Tanto più che sarà proprio il Parlamento a valutare la nostra proposta una volta terminata la raccolta firme e a doverla trasformare, appunto, in legge».

Poi Mei Chiosa: «Difendere il commercio di prossimità significa difendere città e paesi rendendoli più vivi, sicuri e accoglienti. La rigenerazione urbana non può prescindere dalla presenza di imprese, servizi e persone».