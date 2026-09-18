FIRENZE – Prosegue il viaggio di Estra con “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”, il programma di Rai1 che racconta i territori e le comunità in cui il Gruppo è presente, attraverso un percorso tra storia, natura, innovazione e identità locali.

Dopo la tappa in Maremma, il viaggio arriva nelle Marche, a Pesaro, per raccontare come la tecnologia possa trasformare una risorsa naturale come il sole in energia. Nel corso della puntata, Andrea Ginosa, responsabile Sviluppo Rinnovabili di Estra, parlerà del nuovo impianto fotovoltaico attualmente in costruzione nelle campagne pesaresi e del percorso di sviluppo delle energie rinnovabili del Gruppo.

Con una potenza complessiva di circa 5 MWp e oltre 7.000 pannelli, l’impianto avrà una produzione prevista di circa 8 GWh all’anno, pari al fabbisogno energetico di oltre 3.000 famiglie. La struttura sarà inoltre dotata di un sistema di inseguimento solare est-ovest, che consente ai pannelli di seguire il movimento del sole e di ottimizzare la captazione dell’irraggiamento durante la giornata.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano di sviluppo delle rinnovabili di Estra, che prevede 500 milioni di euro di investimenti nel periodo 2025-2029, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva da fonti rinnovabili attraverso nuovi impianti e tecnologie sempre più efficienti. Un percorso che mette insieme sviluppo industriale, innovazione e attenzione ai territori.

La puntata di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” andrà in onda sabato 19 settembre alle ore 12 su Rai1 e sarà disponibile anche su RaiPlay.