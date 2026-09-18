ROMA – Un riconoscimento prestigioso che unisce idealmente la nostra Maremma alla Capitale, nel segno della solidarietà e dell’impegno sociale. Giacomo Coppola, fondatore della Rewind Project, il 15 settembre è stato insignito del Premio Edela in occasione della IV edizione della cerimonia che ha avuto luogo a Palazzo Wedekind, a Roma.

Coppola a giugno è stato anche ospite a Il Giunco per Il tempo di un caffè: è un tecnico fotovoltaico cresciuto in Maremma che dal 2018 si è trasferito in Svizzera. La distanza, tuttavia, non ha mai reciso il suo forte legame con Grosseto dove torna a trovare i genitori e dove ha promosso anche eventi benefici. Di giorno installa pannelli solari, mentre nel tempo libero trasforma la sua passione per l’organizzazione di eventi in una vera e propria missione di solidarietà.

Il Premio Edela e l’impegno di Giacomo

Il Premio Edela è promosso dall’omonima associazione fondata e presieduta da Roberta Beolchi. L’obiettivo dell’associazione è accendere un faro sul dramma silenzioso degli orfani di femminicidio, sostenendo concretamente i ragazzi e accompagnando le famiglie affidatarie nel delicato percorso di ricostruzione.

Giacomo è stato premiato per un motivo di profondo spessore etico: attraverso la sua realtà Rewind Project (fondata nel 2020 insieme all’amico Roberto Di Bacco), è riuscito a coinvolgere attivamente i giovani in un percorso virtuoso fatto di eventi, teatro, spettacolo e cinema. Ha così avvicinato le nuove generazioni all’impegno di Edela e alla drammatica realtà vissuta dagli orfani di femminicidio. Sostenendo numerose campagne di sensibilizzazione, Coppola ha donato fondi preziosi all’associazione, anche grazie a iniziative di grande successo organizzate direttamente sul nostro territorio.

Tra queste, c’è anche la partita della solidarietà Un gol per la solidarietà allo stadio Zecchini di Grosseto del dicembre 2024, giocata in memoria di Leonardo Di Marte, il cui ricavato è andato proprio a Edela. Un’altra tappa del suo impegno è stata la collaborazione per portare in scena al Politeama di Prato lo spettacolo teatrale Il Sindaco Pescatore con l’attore Ettore Bassi, sempre a sostegno della medesima causa. Il Premio Edela arriva a riconoscimento di un percorso che non si è mai interrotto.

«Quando organizzi eventi per beneficenza c’è qualcosa che ti spinge a fare di più – ricorda Giacomo – qualcosa che ti dice che stai aiutando qualcuno in difficoltà e a volte può essere anche più vicino di quanto si pensi. Ricevere questo premio per me è un vero onore e lo prendo come un incentivo a fare ancora meglio. Edela rappresenta una realtà molto importante per molte persone, in tutta Italia, che non smetterò di promuovere».

Un parterre di respiro nazionale

La cerimonia romana, condotta dall’avvocato e docente Cataldo Calabretta, ha visto la partecipazione di figure di primissimo piano a livello nazionale, a testimonianza del prestigio e dell’importanza del premio. Insieme a Coppola, sono stati premiati esponenti delle istituzioni, della magistratura, della cultura, dello spettacolo e dell’informazione.

Tra i presenti a Palazzo Wedekind figuravano l’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, l’avvocata Claudia Eccher del Consiglio superiore della magistratura e il presidente di Unicef Italia Nicola Graziano.

Numerosi anche i volti noti della televisione e dello sport che hanno sposato la causa, come Barbara De Rossi, l’attore Ettore Bassi, Francesca Pascale, l’infettivologo Matteo Bassetti, la giornalista del Tg5 Roberta Floris e la campionessa Annalisa Minett. Un riconoscimento speciale è stato conferito a Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter e presidente della Fondazione Pupi.

Giacomo Coppola ha dimostrato che i sogni coltivati in Maremma possono davvero fare la differenza a livello nazionale anche se coltivati in Svizzera. «Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibili gli eventi che siamo riusciti a organizzare – ha commentato – Senza di loro sicuramente non avremmo avuto il successo che abbiamo avuto. Continueremo sicuramente su questa strada, il premio ricevuto è un segno che il percorso è quello giusto».