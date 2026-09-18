TALAMONE – Spettacolo tricolore nelle acque di Talamone con la quarta Coppa Italia della Classe FINN, organizzata dal Circolo della Vela Talamone ASD, con una partecipazione di 30 concorrenti e la presenza di alcuni tra i migliori interpreti della classe (foto dalla pagina Facebook del Circolo della Vela Talamone).

Particolarmente favorevoli le condizioni meteo-marine. Il vento, con intensità variabile tra 7 e 14 nodi, ha consentito alla flotta di affrontare un campo di regata tecnico e regolare, permettendo lo svolgimento di tutte le cinque prove previste dal programma.

Le condizioni di vento e mare hanno offerto agli equipaggi la possibilità di esprimere pienamente le proprie capacità, dando vita a regate combattute nelle quali tecnica, tattica ed esperienza hanno fatto la differenza. Ancora una volta il FINN ha confermato di essere una classe capace di offrire una vela di altissimo livello, nella quale la qualità del timoniere assume un ruolo determinante.

Al termine delle cinque prove, la classifica ha visto prevalere il campione del mondo in carica Alessandro Marega (ITA 1103), autore di quattro primi e un quarto posto che gli hanno consentito di conquistare la quarta Coppa Italia FINN. Sul secondo gradino del podio Roberto Strappa (ITA 115) della LNI Ancona, mentre il terzo posto è andato ad Andrea Lino (ITA 30) dell’Associazione Velica Bracciano SD.

La presenza di trenta equipaggi e, soprattutto, di un atleta del calibro di Alessandro Marega rappresenta per il Circolo della Vela Talamone un importante riconoscimento della qualità del campo di regata e della capacità organizzativa dell’associazione sportiva. L’appuntamento ha inoltre confermato la vocazione di Talamone a ospitare manifestazioni veliche di livello nazionale, grazie alle caratteristiche del suo campo di regata e alla possibilità di offrire condizioni ideali per competizioni tecnicamente impegnative.

Il Circolo della Vela Talamone ASD ringrazia tutti i concorrenti che hanno partecipato alla manifestazione, gli Ufficiali di Regata, il team posaboe, i team a terra, i soci e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Cinque prove regolarmente disputate, trenta FINN in acqua e condizioni di vento comprese tra 7 e 14 nodi hanno regalato a Talamone un fine settimana nel segno della vela di qualità.

Il Circolo della Vela Talamone dà appuntamento alla prossima manifestazione di fine ottobre che vedrà in acqua la gloriosa classe Snipe, con la soddisfazione di aver ospitato ancora una volta una flotta di grande livello e di aver contribuito alla crescita e alla promozione della vela sul territorio.