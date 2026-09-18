FOLLONICA – La giunta comunale di Follonica ha approvato il Protocollo d’Intesa con Ato Toscana Sud e Sei Toscana per la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta di via dell’Industria.

L’intervento ha un valore complessivo di 1.187.707,27 euro, di cui 950.165,82 euro finanziati attraverso fondi Fesr. Con l’approvazione del Protocollo si entra nella fase attuativa: Ato Toscana Sud è il beneficiario del finanziamento, mentre Sei Toscana sarà il soggetto realizzatore dell’opera.

Il nuovo Centro di Raccolta non rappresenta soltanto un importante investimento per rendere più moderno ed efficiente il servizio ambientale. Il trasferimento dell’attuale isola ecologica consentirà infatti di liberare un’area decisiva per dare seguito al partenariato pubblico-privato con Eurospin per la realizzazione della Cittadella del Carnevale, un progetto che Follonica attende da almeno dieci anni.

«La capacità di intercettare finanziamenti serve proprio a questo: trasformare risorse esterne in opere capaci di sbloccare altre trasformazioni della città – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani –. Abbiamo ottenuto oltre 950 mila euro per il nuovo Centro di Raccolta e, realizzandolo, potremo liberare l’area oggi occupata dall’isola ecologica e compiere un passo fondamentale verso la Cittadella del Carnevale. Due obiettivi legati tra loro da una programmazione precisa: migliorare un servizio essenziale e creare le condizioni per realizzare finalmente un’opera attesa da anni, attraverso il partenariato con Eurospin e senza gravare direttamente sui follonichesi per la sua realizzazione».

«Il nuovo Centro di Raccolta sarà una struttura più moderna, funzionale e informatizzata, pensata per migliorare concretamente la qualità del servizio e rendere più efficiente la gestione dei rifiuti – aggiunge il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti –. Vogliamo offrire ai cittadini un punto di conferimento più organizzato e adeguato alle esigenze di una città che deve continuare a migliorare sul fronte della raccolta differenziata e del recupero dei materiali. È un investimento che guarda alla sostenibilità e alla qualità ambientale di Follonica e che ci consente di ammodernare un servizio essenziale attraverso risorse in larga parte provenienti da finanziamenti esterni. Adesso lavoreremo insieme ad Ato e Sei Toscana perché l’intervento venga realizzato nei tempi previsti».