SCARLINO SCALO – «Velocità eccessiva in ingresso all’abitato, strisce pedonali poco visibili, un manto stradale segnato da buche e avvallamenti». Questa è la fotografia di Viale Matteotti a Scarlino Scalo fatta da «Scarlino nel cuore».

«L’arteria ogni giorno è frequentata da centinaia di veicoli, famiglie e bambini attraversano, e da tempo i residenti la segnalano come pericolosa – ricorda il gruppo – Sabato 19 settembre dalle 9:00 alle 13:00, davanti alla Coop di Scarlino Scalo, saremo presenti con un banchetto per raccogliere le firme dei cittadini a sostegno della messa in sicurezza della via».

«Questa iniziativa nasce dal basso, dalle segnalazioni delle persone che quella strada la vivono ogni giorno – dichiarano da Scarlino nel cuore – Non è una questione di parte: riguarda chi accompagna i figli a scuola, chi va al lavoro, chi attraversa a piedi o in bicicletta».

Il gruppo annuncia che le firme raccolte saranno consegnate all’amministrazione comunale, alla Provincia di Grosseto e ne sarà data notizia alla stampa. Tra le richieste per chi sottoscrive ci sono interventi per ridurre la velocità in ingresso all’abitato, maggiore visibilità e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.

«Chiediamo interventi concreti e nel più breve tempo possibile – conclude Scarlino nel cuore – Invitiamo tutti i cittadini a fermarsi al nostro banchetto: una firma è un gesto piccolo, ma insieme diventa la voce di una comunità che chiede sicurezza».