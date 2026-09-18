CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Inizia la stagione agonistica di hockey per la Blue Factor: al Casa Mora, questo sabato alle 19 con arbitri Matteo Galoppi di Follonica e Francesco Montomoli di Grosseto, arrivano i Pumas Ancora Viareggio, nella prima partita dello Skate Italia Trophy.

Proprio la “coppa” è una delle novità: il campionato inizierà infatti a fine ottobre per la concomitanza con i Campionati del Mondo che l’Italia gioca in Paraguay e la Federazione ha proposto alle società di fare un torneo di allenamento, con un titolo ufficiale in palio, appunto la Skate Italia Trophy.

La Blue Factor di Michele Achilli è stata inserita nel girone D, e oltre al Viareggio neo promosso di Mirko Bertolucci, c’è anche il Follonica di Enrico Mariotti.

Castiglione ancora in pieno rodaggio, ma con la vittoria nel trofeo internazionale ottenuta a Biasca in Svizzera, dove ha battuto 4-3 i padroni di casa allenati da Sergio Silva e poi il Seregno, 5-3, di Luca Chiarello.

“I nostri carichi di lavoro sono ancora importanti – ha detto il tecnico dell’HcC Achilli – ma ci teniamo a far bene soprattutto per i nostri tifosi. I Pumas di Mirko Bertolucci sono una squadra giovanissima che avrà sull’atletismo la loro carta vincente. Queste sono partite di preparazione, dove però ci deve essere il massimo impegno”.

In casa biancoceleste da valutare le condizioni di Oscar Lasorsa, mentre il resto del gruppo è a completa disposizione, a partire dai due argentini Facundo Esquibel e Tomas Escobar, e poi il portiere Michael Saitta, Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Diego Bracali, e i due nuovi acquisti Alex Raffaelli e il portiere Raffaello Ciupi.

I Pumas, come detto, sono di fatto la squadra della scorsa stagione che ha vinto insieme al Matera la serie A2. In porta il follonichese Ernesto Maggi, raggiunto dal gemello Adriano; e poi il capitano Matteo Marchetti, e appunto tanti giovani alla loro prima esperienza nella massima categoria, per una società nata da pochi anni che ha già scalato la vetta più alta.

Lo scorso anno con la seconda squadra dell’HcC quattro successi per i Pumas: due in Coppa Italia, 3-2 all’andata e 2-1 al Casa Mora al ritorno; e sempre per i versiliesi in campionato 3-1 all’andata e 6-0 al Casa Mora. Nel 24-25 in campionato successo Pumas in Maremma per 6-4, e vittoria Castiglione per 2-1 in Versilia, più la finale per la promozione: successo Pumas 2-1 all’andata e vittoria Castiglione e salita in serie A1 al ritorno per 2-0. Nel 23-24 vittoria Pumas al Casa Mora all’andata per 4-2, e 3-1 al ritorno. Nella stagione 22-23 pareggio per 5-5 all’andata e vittoria Castiglione 4-1 al ritorno in Maremma.