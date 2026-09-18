ROCCASTRADA – Martedì 22 settembre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Roccastrada per un intervento di manutenzione in via Roma.

I lavori sono in programma dalle ore 14 alle 18 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Roccatederighi e zona rurale. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle ore 18.

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