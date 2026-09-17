CASTEL DEL PIANO – Un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ustionato nel pomeriggio di oggi a Castel del Piano.

Uomo ustionato: l’allarme al 118

Il 118 è stato allertato alle 16.48. La Centrale operativa ha disposto l’intervento dell’ambulanza India Castel del Piano e dell’elisoccorso Pegaso 2, entrambi attivati in codice 3, il livello di massima urgenza.

Il trasferimento al centro grandi ustionati

L’uomo è stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario e successivamente trasferito con l’elicottero al Centro grandi ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa, struttura di riferimento regionale per questo tipo emergenze.