MONTEROTONDO MARITTIMO – Sabato 26 settembre 2026 alle ore 16.00 cittadini, studenti, famiglie e associazioni sono invitati a partecipare alla grande azione di pulizia ambientale promossa da Plastic Free Odv Onlus. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Monterotondo Marittimo e sostenuta da Ag Group Shop.

Monterotondo Marittimo rinnova il proprio impegno a favore della tutela dell’ambiente aderendo al Sea & Rivers World Cleanup Day, l’evento nazionale promosso da Plastic Free Odv Onlus che coinvolgerà contemporaneamente numerose località italiane con attività di sensibilizzazione e raccolta dei rifiuti abbandonati.

L’appuntamento nel territorio comunale è fissato per sabato 26 settembre 2026 alle ore 16.00, con punto di ritrovo presso il Palazzetto dello Sport, e sarà aperto a cittadini, studenti, famiglie, giovani e associazioni che vorranno dedicare alcune ore del proprio tempo alla cura e al rispetto del territorio.

A presentare l’iniziativa è Gianluca Ranaldi, referente provinciale di Grosseto di Plastic Free Odv Onlus, impegnato da tempo nella costruzione di una rete sempre più estesa di collaborazione tra l’associazione e le amministrazioni locali della provincia.

«È sempre una grande soddisfazione tornare a Monterotondo Marittimo con una nuova iniziativa di sensibilizzazione ambientale – sottolinea Ranaldi –. Il nostro obiettivo non è soltanto raccogliere i rifiuti abbandonati, ma soprattutto coinvolgere le persone, parlare con i cittadini e trasmettere alle nuove generazioni il valore del rispetto dell’ambiente e dei luoghi nei quali viviamo.»

Ranaldi ricorda inoltre il percorso intrapreso sul territorio provinciale, che ha portato alla sottoscrizione di 11 protocolli d’intesa con altrettante amministrazioni comunali, tra cui quello con il Comune di Monterotondo Marittimo, sviluppato grazie anche alla collaborazione con l’assessora Monica Cavicchioli.

«Quando un’amministrazione comunale decide di condividere e sostenere i nostri progetti – prosegue il referente provinciale – nasce una collaborazione che può produrre risultati concreti nel tempo. Il protocollo d’intesa rappresenta infatti un punto di partenza per sviluppare insieme attività di sensibilizzazione, appuntamenti ambientali e nuove occasioni di partecipazione civica.»

L’evento del 26 settembre si svolgerà con il patrocinio del Comune di Monterotondo Marittimo e potrà contare anche sul sostegno dell’attività locale Ag Group Shop, realtà dedicata alla vendita di prodotti ecosostenibili e biologici per tutta la famiglia, che ha scelto ancora una volta di affiancare Plastic Free nelle sue iniziative sul territorio.

Per rendere ancora più speciale la giornata, Ag Group Shop metterà a disposizione dei partecipanti gadget Plastic Free, tra cui, secondo disponibilità, maglie, cappellini o shopper, e riserverà inoltre ai volontari presenti un coupon esclusivo dedicato esclusivamente a chi prenderà parte all’iniziativa.

«Il coinvolgimento delle attività del territorio è per noi molto importante – aggiunge Ranaldi – perché dimostra come la sensibilità ambientale possa unire istituzioni, cittadini, associazioni e imprese intorno a un obiettivo comune. Ringraziamo AG Group Shop per aver scelto di sostenere concretamente questa giornata e tutti coloro che decideranno di partecipare.»

L’amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a prendere parte numerosa all’iniziativa, trasformando il pomeriggio del 26 settembre in un momento non soltanto di pulizia ambientale, ma anche di incontro, collaborazione e sensibilizzazione.

Particolare attenzione è rivolta alla partecipazione di famiglie, bambini e studenti, affinché giornate come questa possano rappresentare anche un’importante occasione educativa e contribuire alla diffusione di comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.

Informazioni e iscrizioni

L’appuntamento è per sabato 26 settembre 2026 alle ore 16.00, con punto di ritrovo presso il Palazzetto dello Sport di Monterotondo Marittimo, per partecipare al Sea & Rivers World Cleanup Day promosso da Plastic Free Odv Onlus.

La partecipazione è aperta a cittadini, studenti, famiglie e associazioni. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria, anche ai fini organizzativi e assicurativi.