GROSSETO – Un momento storico per la città e per l’intera Maremma. Con l’apertura dell’aeroporto “Corrado Baccarini” ai voli provenienti dalla Lituania, oggi giovedì 17 settembre 2026, è atterrato il primo collegamento diretto da Vilnius, portando in Toscana i primi turisti del Nord Europa.

L’evento rappresenta un ulteriore passo in avanti per l’infrastruttura aeroportuale locale e per le prospettive di sviluppo turistico ed economico dell’area.

Sull’importanza di questo traguardo si è espresso con grande entusiasmo il Sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha condiviso la sua soddisfazione attraverso un messaggio sui social rivolto alla cittadinanza: «A seguito dell’apertura dell’aeroporto Corrado Baccarini ai voli lituani, oggi atterra il primo volo diretto da Vilnius, portando in Maremma i primi turisti del Nord Europa. Un momento importante per Grosseto e per tutto il nostro territorio.»

Il primo cittadino ha poi sottolineato il valore strategico di questa nuova tratta per il posizionamento internazionale della zona: «Un nuovo collegamento significa aprire la Maremma a nuovi mercati internazionali, valorizzando le nostre coste, i nostri borghi, la nostra enogastronomia e il nostro patrimonio naturalistico e culturale. Un’opportunità concreta anche per destagionalizzare il turismo».

In conclusione, Vivarelli Colonna ha ribadito la portata simbolica e pratica di questo volo per il futuro della comunità: «Oggi non atterra soltanto un aereo: atterra una nuova opportunità per Grosseto e per la Maremma. Benvenuti a Grosseto, benvenuti in Maremma!».

L’arrivo dei passeggeri lituani nella seconda metà di settembre segna così l’inizio di una nuova stagione per l’aeroporto Baccarini e apre la strada a un’ulteriore internazionalizzazione dei flussi turistici in Maremma.