ROCCASTRADA – A partire dal giorno 5 del mese di ottobre (o in data successiva qualora sorgessero impedimenti di natura logistica per l’organizzazione del servizio), l’amministrazione comunale in collaborazione con i servizi sociali del CoeSo, in continuità con quello che è stato fatto oramai da anni, sarà in grado di offrire un servizio pre scuola gratuito alle famiglie che ne avessero necessità, mettendo a disposizione operatori qualificati che prenderanno in consegna i bambini delle scuole materne e primarie del territorio comunale fino a un’ora prima del suono della campanella.

Il servizio è rivolto a quelle famiglie che, per motivi di lavoro o altre esigenze familiari che mal si conciliano con gli orari tradizionali di apertura della scuola, non hanno la possibilità di affidare la custodia dei propri figli.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto comprensivo e con il servizio associato pubblica istruzione dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, accoglierà in spazi idonei all’interno di ogni singolo plesso scolastico quei bambini che dovessero arrivare in anticipo per esigenze dei genitori o sulla base di esigenze di servizio legate al trasporto scolastico; i bambini potranno essere accolti nei locali del plesso scolastico da operatori qualificati, con un’ora di anticipo rispetto all’orario di ingresso tradizionale, ovvero a partire dalle 7.30.

L’amministrazione comunale, prima di attivare il servizio, si riserva di verificarne le reali necessità, nonché la sua attivazione solo nei plessi ove si riscontrino un numero sufficiente di domande. Verranno accettate solo domande motivate da parte di coloro che ne abbiano effettivamente necessità: a questo scopo i genitori dovranno autodichiarare la motivazione per la quale richiedono il servizio.

Per poter accedere al servizio, occorre presentare regolare richiesta entro mercoledì 30 settembre (ma comunque la domanda potrà essere inoltrata anche più avanti per mutate esigenze familiari) contattando lo sportello sociale al numero 0564/561244 o l’Ufficio associato pubblica istruzione del Comune di Roccastrada al numero 0564/561229. Coloro che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico non dovranno presentare la domanda.

L’avviso e il modello di domanda per poter effettuare l’iscrizione sono disponibili presso i sopra indicati uffici oppure scaricabili dal sito internet del Comune di Roccastrada (www.comune.roccastrada.gr.it).