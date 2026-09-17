GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto, venerdì sera a partire dalle 19,30, riabbraccia ufficialmente il suo popolo nel centro polivalente di via Mercurio, in occasione del 4° Torneo Città di Grosseto – Trofeo Mario Parri, il triangolare che tradizionalmente apre la stagione dell’hockey cittadino. Un appuntamento che quest’anno assume un particolare valore, in quanto segna una nuova rinascita della società presieduta da Stefano Osti.

Il club grossetano, all’inizio dell’estate, ha deliberato di rinunciare alla serie A1, a causa delle difficoltà di bilancio e contemporaneamente ha deciso di ripartire da un torneo decisamente più sostenibile, come la serie B. Venerdì sera, il quintetto biancorosso allenato da Massimo Mariotti si confronterà con due formazioni che militano nella categoria superiore, in serie A2, Sarzana e Spv Viareggio, per un test probante in vista dei primi impegni ufficiali dell’anno, prima la Coppa Italia (dal 27 settembre), poi il campionato, a novembre.

“Il C.P. Grosseto – sottolinea l’avvocato Stefano Antonelli, appassionato consigliere che segue da vicino le vicende sia della prima squadra che del settore giovanile – parte con l’idea di fare molto bene con la serie B, possibilmente vedendo anche, se possibile, tornare anche in A2. L’obiettivo forse principale, più grosso per noi è rinvigorire il settore giovanile perché è anche un modo per ritornare a certi livelli con occhio al bilancio. Se al momento di tornare ai vertici, senza schierare 4-5 giocatori del vivaio e della zona, diventa impossibile ormai con questi costi”.

L’avvocato Antonelli tiene a precisare che “La frase “Si riparte dal settore giovanile” per noi non è soltanto il solito motto buttato là nei momenti di crisi economica, ma ci abbiamo investito sul serio. Abbiamo un settore giovanile con degli allenatori che poche squadre di hockey in Italia possono vantare. Abbiamo Stefano Paghi, Franco Polverini, che in questo campo è un maestro, con sette scudetti giovanili vinti, oltre ovviamente a Massimo Mariotti che guiderà l’under 17 e a Pablo Saavedra che seguirà l’avviamento e a Luca Squarcia allenatore dei portieri. Si ritiene di avere un settore giovanile veramente all’avanguardia, che ha avuto dei riscontri importanti: l’anno scorso la under 11 è arrivata alla finale nazionale e si è ben comportata e la U15 l’ha sfiorata”.

Il consigliere Antonelli evidenzia che quest’anno abbiamo due squadre in più: avviamento, mini hockey, under 11, under 13, under 15 e under 17. E questo è già un segno di rafforzamento della società, che ha investito anche delle risorse economiche, ritenendo fondamentale assolutamente il discorso di riuscire a preparare in dovuto modo i giovani atleti e si vuole anche rafforzare la nostra presenza. L’intenzione nostra però è di essere sempre più presenti anche nei bambini e quindi di vedere anche di interloquire con le scuole con gli asili per far conoscere sempre di più il nostro sport, Anche perché è uno sport che è l’ideale per far crescere un bambino, perché lo sviluppa in modo completo, alle braccia, alle gambe e gli dà equilibrio. E’ uno sport di squadra, abitua alla competizione, a stare insieme ai ragazzi e ai compagni. E per uscire dalla nicchia, per essere sempre più visibili abbiamo in mente iniziative davvero interessanti».

Il programma del quarto trofeo Mario Parri:

19,30 Cp Grosseto 1951-Spv Viareggio

20,45 Hockey Sarzana-Spv Viareggio

21,45 Cp Grosseto 1951-Hockey Sarzana.

Come ogni anno, oltre ai riconoscimenti per le squadre, il presidente Stefano Osti e il suo consiglio direttivo hanno previsto due “oscar” individuali: premio “Marco Mariotti” al miglior giocatore (giuria di tecnici e giornalisti); premio “Roberto Guerrini” al capocannoniere. Le squadre partecipanti si affronteranno in due tempi da quindici minuti ciascuno.