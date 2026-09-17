GROSSETO – Oltre 15.000 firme, raccolte a partire dai banchetti cartacei fino alle petizioni online, per dire no al maxi-impianto agrivoltaico a Ribolla collegato a una multinazionale israeliana. Questo il bilancio presentato oggi in Provincia dal Collettivo “Diritti in Palestina”, che continua la sua vasta mobilitazione per bloccare il progetto energetico da 19MW e 26.000 pannelli solari previsto su un’area di 35 ettari.

Il caso, come ricorda il Collettivo, è deflagrato a seguito della Valutazione di impatto ambientale (Via) rilasciata positivamente dalla Commissione tecnica regionale, un via libera arrivato nonostante il disaccordo formale del Comune di Roccastrada. Il Collettivo evidenzia fin da subito le anomalie burocratiche e societarie dell’operazione: «Come può, una società con poche migliaia di euro di capitale sociale e nessun dipendente, presentare richiesta per l’attuazione di un progetto che con più di 26 mila pannelli insisterebbe su un’area di 35 ettari per una produzione totale di 19MW?».

«Attraverso specifiche visure camerali è emerso che la società proponente, la SpvEnergy 3 srl, funge da prestanome per il colosso israeliano Shikun & Binui Ltd», ricorda il collettivo.

La Shikun & Binui risulta infatti essere monitorata dall’ente indipendente “Who Profits Research Center”. «Ed è inclusa in una vera e propria “black list” a causa delle sue attività – precisano dal collettivo – il suo curriculum operativo ci risulta che spazi dalla costruzione di intere colonie israeliane in Cisgiordania nei territori occupati ai danni dei palestinesi, all’edificazione del muro e della barriera tecnologica che recinta la striscia di Gaza, alla realizzazione della metropolitana di Gerusalemme che ha inglobato ulteriori territori sotto il controllo israeliano, fino alla collaborazione con l’esercito e all’estrazione di gas naturale al largo delle coste palestinesi».

A rendere l’insediamento ancora più inviso alla comunità è la sua delicata collocazione geografica: l’impianto di Ribolla sorgerebbe infatti a ridosso del Pozzo Camorra, il luogo simbolo della storica e tragica strage dei minatori del 4 maggio 1954. «Questa sovrapposizione è vissuta sul territorio come un doppio oltraggio – dicono dal collettivo – Nel vissuto delle persone spesso il grande impianto agrivoltaico è visto come occupazione di suolo. L’attaccamento alla terra per alcuni è di immediato collegamento all’occupazione israeliana della Palestina. In più, in questo caso, si unisce anche questa collocazione a ridosso di un luogo della nostra memoria che a molti ha decisamente stonato».

«Il Collettivo “Diritti in Palestina”, nato spontaneamente attraverso un rapido passaparola cittadino, ha lo scopo dichiarato di fermare l’iter autorizzativo regionale per ragioni legate al rigoroso rispetto del diritto internazionale – rimarcano – L’obiettivo è impedire che la Regione Toscana si collochi tra i soggetti che non rispettano le indicazioni della Corte internazionale di Giustizia che, in accordo con la risoluzione Onu del 18 settembre 2024, obbliga i soggetti terzi a non sostenere la situazione in atto nei territori occupati in Palestina, da parte dello Stato israeliano ivi incluse le collaborazioni commerciali e finanziarie».

La mobilitazione contro l’agrivoltaico prosegue: il 19 settembre l’appuntamento a teatro

La mobilitazione contro il maxi-impianto agrivoltaico sta registrando un forte impatto popolare. In pochi mesi le firme per chiedere l’intervento del presidente Eugenio Giani hanno superato quota 15.000, risultato di una presenza capillare nei mercati, davanti ai supermercati e nelle feste di paese, oltre all’attività digitale sul blog dirittinpalestina.blog. «La rete che si sta costituendo coinvolge partiti, cittadini, associazioni, i manifestanti si attengono alla legge e richiamano le istituzioni a fare attenzione, non è una protesta fine a se stessa», hanno ribadito i promotori.

Il fronte del dissenso ha ormai assunto dimensioni ben più larghe dei confini locali. «Lo dimostra il fatto che la stessa multinazionale ha presentato, tramite altre società veicolo come Spv Energy 4 ed Spv Energy E3, ulteriori richieste per due impianti nel grossetano e due tra le province di Pisa e Livorno – dicono dal collettivo – La vicenda è arrivata sulla stampa nazionale, ha generato interrogazioni ai Ministeri degli Affari esteri e dell’Ambiente da parte di parlamentari PD e ha raccolto il sostegno esplicito di forze politiche come Avs, Rifondazione e Movimento 5 Stelle, pronte a ostacolare le concessioni in Regione».

Dopo il successo del presidio dello scorso 5 settembre, partecipato da centinaia di persone insieme ad Anpi provinciale e Auser Ribolla dietro lo slogan “Questo sole non nutrirà il genocidio”, la protesta si sposta ora in teatro. Sabato 19 settembre alle ore 17:00, il Teatro di Ribolla ospiterà infatti l’evento “Ribolla: Sole sulla Palestina”. Interverranno, in collegamento dalla Giordania, il medico palestinese Abdel Wahab Qasem, l’esponente di “Giuristi per la Palestina” Ugo Giannangeli con un focus sullo Stato di diritto e il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola, che chiuderà gli interventi strutturati con una riflessione dal titolo “Dare valore al territorio. Dare valore alla nostra storia”, prima di lasciare la parola al dibattito cittadino.