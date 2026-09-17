FOLLONICA – Il Comune mette a disposizione dei cittadini gli oliveti comunali attraverso un nuovo avviso pubblico finalizzato alla sottoscrizione di Patti di collaborazione per la raccolta delle olive e la cura delle aree – scad. 15 ottobre ore 12.
L’iniziativa riguarda sette aree distribuite sul territorio comunale, per un totale di circa 620 piante di olivo:
- Area 1 – Campi Alti: circa 82 piante
- Area 2 – Fattoria Bicocchi: circa 96 piante
- Area 3 – Peep Ovest 1: circa 87 piante
- Area 4 – Peep Ovest 2: circa 72 piante
- Area 5 – Peep Ovest 3: circa 72 piante
- Area 6 – San Luigi: circa 88 piante
- Area 7 – Peep Est: circa 124 piante
L’obiettivo è favorire la cura e la manutenzione delle aree verdi comunali, la conservazione degli olivi e la raccolta dei frutti, promuovendo al tempo stesso la partecipazione dei cittadini e la valorizzazione dei beni comuni.
Possono presentare la proposta i cittadini residenti nel Comune di Follonica in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. Ciascun richiedente può indicare fino a tre aree di preferenza. La raccolta dovrà essere effettuata personalmente dal firmatario del Patto, con mezzi e dispositivi di sicurezza propri; le olive raccolte saranno destinate esclusivamente al consumo personale.
Il Patto di collaborazione avrà durata di una stagione olivicola, indicativamente da ottobre a gennaio, e comprenderà anche gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dall’avviso.
Le proposte, redatte utilizzando l’apposito modello, dovranno essere presentate entro le ore 12 del 15 ottobre 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected].
L’assegnazione delle aree avverrà sulla base di una graduatoria, secondo i criteri indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso, la planimetria delle aree e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Follonica, al link https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Atti-normativi/AVVISO-Pubblico-per-l-assegnazione-dei-terreni-comunali-per-la-raccolta-delle-olive.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Patrimonio al numero 0566 59219 o agli indirizzi email indicati nell’avviso.