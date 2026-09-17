CAPALBIO – Investire sulla scuola significa investire sul futuro di una comunità. È questa la sintesi che si può trarre dall’intervento di manutenzione straordinaria, promosso dall’amministrazione comunale, che ha riguardato il padiglione C della scuola elementare di Capalbio.

Questa mattina, alla presenza di tantissimi piccoli studenti, si è svolta la cerimonia di inaugurazione degli spazi completamente rinnovati. “Continuano i lavori nelle scuole di Capalbio – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini -. Dopo la palestra e l’ampio intervento relativo agli infissi esterni, quest’anno otteniamo un risultato importante completando la manutenzione straordinaria di una delle ‘scuoline’ del territorio. Ovviamente non ci fermiamo qui, tanto che il prossimo anno faremo un intervento decisivo per il nido, comportando anche l’ampliamento dei posti per i bambini capalbiesi”.

“L’anno scolastico – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marzia Stefani – inizia nel migliore dei modi. I nostri studenti potranno beneficiare di un intervento importante di rinnovamento e ammodernamento del padiglione C della struttura del capoluogo”.

“Le operazioni hanno portato al rifacimento della pavimentazione e alla sostituzione degli infissi interni, migliorando la qualità della struttura e mettendo a disposizione degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico uno spazio più sicuro e moderno”.

Un’operazione che non solo interessa il presente, ma che guarda anche alle future generazioni. “La nostra amministrazione è sempre stata attenta ai giovani – dichiara l’assessore con delega alla Scuola Patrizia Puccini -. Investire sul rinnovamento degli spazi in cui i bambini studiano, socializzano e crescono, significa investire sul futuro della nostra comunità. Adesso la scuola elementare sarà più moderna, funzionale e accogliente, favorendo la formazione dei giovani e facilitando il lavoro di tutto il personale che, con ruoli diversi, lavora per e insieme agli studenti”.

Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Francesca Iovenitti. “Sono davvero felice di poter inaugurare uno spazio così ben ristrutturato, e ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale per l’attenzione che puntualmente rivolge al mondo della scuola. L’intervento di manutenzione straordinaria, inoltre, ha il merito di qualificare ulteriormente il tempo passato a scuola (che quest’anno è anche aumentato) dei bambini, delle maestre e di tutto il personale scolastico”.