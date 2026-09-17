GROSSETO – Tempo in peggioramento in Maremma tra 17 e 18 settembre, con nuvole in aumento, possibilità di piogge e qualche temporale, ma anche spazio per successive schiarite. Il quadro indicato da 3BMeteo vede infatti l’arrivo di aria più umida sulla Toscana, mentre anche il CFR regionale segnala condizioni di instabilità, con rovesci o brevi temporali, venti prevalentemente meridionali e mari mossi o molto mossi.

Il tempo del 17 settembre

La giornata sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità, con fenomeni più probabili tra pomeriggio e sera. Nel Grossetano non pioverà necessariamente ovunque e per tutta la giornata: saranno possibili fasi asciutte alternate a rovesci, con locali temporali soprattutto nelle zone interne. Sull’Amiata il rischio di precipitazioni sarà maggiore.

Sul nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, temperature generalmente comprese tra 17-18 e 26-28 gradi. A Grosseto si oscillerà intorno ai 20-29 gradi, mentre sull’Amiata farà decisamente più fresco, con valori sui 12-16 gradi.

A sud, tra Orbetello e Monte Argentario, clima più mite lungo la costa: a Orbetello valori intorno ai 24-27 gradi, mentre sul promontorio dell’Argentario si resterà sui 19-23 gradi. Il mare sarà mosso e i venti potranno risultare sostenuti.

Il tempo del 18 settembre

La situazione tenderà gradualmente a migliorare, anche se resterà una certa variabilità. Sulla Maremma saranno ancora possibili nubi e locali deboli piogge, soprattutto nelle ore pomeridiane, seguite da schiarite più ampie verso sera.

Temperature senza grandi variazioni: Follonica 15-26 gradi, Massa Marittima 18-26, mentre a Grosseto si resterà intorno ai 20-29 gradi. Più fresco ancora una volta sull’Amiata, con circa 11-16 gradi. A sud sono previsti circa 23-27 gradi a Orbetello e 18-24 gradi sul Monte Argentario.

Vento e mare

Attenzione anche al vento, prevalentemente dai quadranti meridionali nella fase più instabile. Il CFR indica inoltre mari da mossi a molto mossi. Con il successivo miglioramento le condizioni tenderanno progressivamente a diventare più tranquille.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo