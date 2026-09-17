MANCIANO – Il Comune di Manciano riapre i termini per la presentazione online delle domande di iscrizione ai servizi di refezione e trasporto scolastico. Le famiglie interessate avranno tempo fino a mercoledì 30 settembre per presentare la richiesta attraverso il portale dedicato.

L’amministrazione comunale e l’ufficio servizi scolastici ricordano che la presentazione della domanda non comporta l’automatica ammissione al servizio. L’iscrizione potrà considerarsi accolta soltanto dopo la ricezione della formale comunicazione di conferma da parte dell’ufficio competente.

Sono invece definitivamente chiusi i termini per la presentazione delle domande di esonero. Per questo motivo alle nuove richieste di iscrizione alla refezione e al trasporto non deve essere allegata, in nessun caso, l’attestazione Isee.

Per le famiglie che incontrano difficoltà nella compilazione e nell’invio della domanda online, l’ufficio Servizi scolastici è a disposizione per fornire assistenza. È possibile telefonare il martedì, il giovedì e il venerdì al numero 0564 625305 oppure contattare il centralino del Comune chiedendo dell’ufficio Servizi scolastici, referente Loretta Tremante. È inoltre possibile scrivere all’indirizzo [email protected], indicando nella mail un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Le domande di iscrizione non possono essere trasmesse tramite posta elettronica: eventuali richieste inviate via email non saranno prese in considerazione. La modalità ordinaria e corretta per accedere ai servizi resta infatti la presentazione della domanda attraverso la procedura online.

Soltanto nei casi di comprovata impossibilità a utilizzare la procedura telematica potrà essere richiesta all’ufficio la modulistica cartacea. Si tratta di una modalità eccezionale, prevista esclusivamente per situazioni particolari nelle quali non sia concretamente possibile procedere online. Le eventuali difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali possono invece essere affrontate attraverso il servizio di assistenza messo a disposizione dall’ufficio.

Considerata la riapertura dei termini e la disponibilità dell’ufficio a fornire supporto nella presentazione delle domande, si invitano le famiglie interessate a non attendere gli ultimi giorni per effettuare l’iscrizione o richiedere assistenza, così da consentire una gestione ordinata delle richieste ed evitare una concentrazione di domande a ridosso della scadenza.

Per informazioni e per valutare eventuali situazioni che rendano impossibile la presentazione telematica della domanda è quindi necessario contattare preventivamente l’ufficio Servizi scolastici.