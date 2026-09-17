GROSSETO – Cancellare e rimuovere «questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti di chiunque, ma soprattutto nei confronti delle donne, un fenomeno che prima non veniva neppure considerato con l’attenzione adeguata. È un’emergenza di primaria importanza nella vita del nostro Paese, come ovunque».

Sono queste le parole con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Grosseto dove è nato il Codice rosa, ha spiegato la sua presenza oggi.

«Prevenzione ed educazione nelle scuole»

Mattarella ha sottolineato «l’esigenza della prevenzione, dell’individuazione delle condizioni di violenza, della formazione e dell’educazione, nelle scuole, nell’università come tema di lavoro professionale. Nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato, tra l’altro, la crescita della civiltà e che viene contrastato da questi fenomeni, da questi eventi. Quindi questo è il primo motivo, quello di riaffermare l’allarme e l’impegno della Repubblica su questo fronte».

La riconoscenza agli operatori

«Il secondo motivo per cui sono qui è la riconoscenza. Ringraziare la dottoressa Vittoria Doretti, ringraziare i primi 40, se non sono male informato, protagonisti, donne e uomini, che hanno avviato nel 2009 l’esperimento. Siamo nel decennio della rete regionale del Codice rosa, in cui è confluita quell’esperienza».

«Immagino cosa siano stati all’inizio l’impegno, la fatica, la dedizione, i sacrifici che sono stati trasferiti a circa 800 operatori che adesso si impegnano nel Codice rosa. Non soltanto il ringraziamento per l’azione generosa che viene compiuta, per la passione, per la dedizione, per i sacrifici, per le energie profuse in questo, ma anche per l’intuizione della coralità dell’impegno contro la violenza sulle donne».

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La coralità del Codice rosa

«La coralità richiede un sostegno integrato non soltanto dai vari punti di azione che hanno una qualche influenza, competenza e responsabilità, integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento, ma integrati anche rispetto alla personalità complessiva della donna investita dalla violenza. Non soltanto quello sanitario, ma quello psicologico, quello familiare, quello umano in generale. E quindi questa visione integrata che sta alla base del Codice rosa è un altro motivo di riconoscenza che intendo esprimere».

Un modello per l’Italia

«E quindi questa tappa qui non è casuale, è anche per ringraziare tutti coloro che in Italia avvertono nelle loro strutture la medesima esigenza e dispiegano un impegno analogo a quello che qui viene profuso. Per far capire loro che il loro lavoro è di primaria importanza nella vita del nostro Paese e che viene apprezzato, riconosciuto, e che richiede e ottiene la riconoscenza dei nostri concittadini».

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