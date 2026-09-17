GROSSETO. Alle 17 in punto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Grosseto. Prima di visitare la stanza del codice rosa e l’ospedale Misericordia ha salutato i rappresentanti delle istituzioni del territorio: Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Francesco Limatola, presidente della provincia, e Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto.
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Insieme a loro, ad accogliere il presidente Mattarella, anche il prefetto di Grosseto Paola Berardino.
Nutrita anche la delegazione dei medici e dei sanitari dell’Asl Toscana sud est con Vittoria Doretti che per anni ha lavorato al progetto del codice rosa, lanciandolo da Grosseto in tutta Italia.
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Dopo i saluti istituzionali il presidente si è spostato per la cerimonia ufficiale nell’auditorium del Misericordia. Il presidente è arrivato con un elicottero all’aeroporto di Grosseto e da lì, con l’auto presidenziale, è giunto al Misericordia.
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