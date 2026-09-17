GROSSETO – Agopuntura è il nuovo servizio disponibile presso la Lilt Aps-Ets di Grosseto.

Nell’ambulatorio di agopuntura la dottoressa Loredana Cavalli, medico chirurgo fisiatra ed agopuntore specializzato, si occuperà del nuovo servizio. Una pratica della medicina tradizionale cinese che risale a 5 mila anni fa e si basa sull’inserimento di aghi sottilissimi in punti specifici del corpo per trattare vari disturbi e migliorare la salute generale.

Esistono circa 365 punti di agopuntura distribuiti lungo i 12 meridiani principali e altri meridiani secondari. Ogni punto ha una specifica funzione terapeutica e può influenzare diversi organi o sistemi corporei.

La disciplina prevede l’inserimento di aghi metallici sterili e monouso attraverso la pelle, a profondità variabili a seconda del punto trattato e del problema da affrontare. Gli aghi possono essere in alcuni casi manipolati manualmente per aumentare l’efficacia del trattamento, e poi lasciati in posa per circa 20 minuti.

Con l’agopuntura è possibile trattare una vasta gamma di condizioni, tra cui:

• Dolore cronico (mal di schiena, emicranie, artrite)

• Problemi digestivi (nausea, sindrome dell’intestino irritabile)

• Problemi respiratori (asma, allergie)

• Disturbi del sonno (insonnia)

• Ansia e depressione

• Problemi ginecologici (dolori mestruali, infertilità)

Sebbene non prevenga il cancro, l’agopuntura è spesso utilizzata come terapia complementare e per supportare il paziente oncologico nel periodo delle terapie, riconoscendolo nel suo insieme “mente-corpo”. I momenti di benessere dedicati a sé consentono di allontanarsi, pur temporaneamente, dalla dimensione quotidiana della malattia e dalle difficoltà ogni giorno affrontate ed aiutano a migliorare la qualità di vita e a ritrovarsi come persona, consentendo di ottenere:

⁃ Riduzione del dolore: può essere efficace nel ridurre il dolore cronico.

⁃ Gestione della nausea e del vomito: è utile nel trattamento della nausea e del vomito indotti dalla chemioterapia.

⁃ Alleviamento della stanchezza: può aiutare a ridurre la fatica legata al cancro e alle sue terapie.

⁃ Miglioramento del sonno: la qualità del sonno è spesso compromessa nei pazienti oncologici.

⁃ Riduzione dell’ansia e della depressione: può contribuire a migliorare lo stato emotivo e mentale dei pazienti.

“In alcuni ospedali l’agopuntura è una pratica che viene integrata nei reparti di terapia del dolore oppure di oncologia; è riconosciuta a tutti gli effetti come atto medico ed è inserita nelle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità” con queste parole il dottor Bruno Mazzocchi, direttore sanitario, sottolinea importanza, utilità e benefici di questo nuovo servizio a disposizione dei soci.

Si ricorda che è possibile chiedere informazioni e prenotare screening di prevenzione contattando la segreteria LILT Grosseto al n. 0564 453261 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.