GROSSETO – Un’occasione per scoprire come la formazione possa trasformarsi in una concreta opportunità di lavoro, mettendo in contatto studenti, famiglie, imprese e istituzioni. È questo l’obiettivo dell’ITS EAT Academy Future Day, in programma giovedì 1 ottobre, dalle 16:30 alle 18:30, nella sede dell’ITS EAT Academy, in via Giuseppe Scopetani 6, alla Cittadella dello Studente di Grosseto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere il percorso formativo dell’ITS EAT Academy e le opportunità offerte da uno dei comparti più dinamici dell’economia italiana: quello dell’agrifood e dell’agribusiness. Non un tradizionale open day, ma un momento di confronto tra il mondo della formazione e quello delle imprese, durante il quale i partecipanti potranno ascoltare esperienze concrete, conoscere le prospettive occupazionali del settore e visitare la sede dell’Academy.

L’evento è rivolto agli studenti delle scuole superiori, ai diplomati, alle famiglie, ma anche ai giovani che desiderano riqualificare il proprio percorso professionale e a quanti vogliono approfondire le opportunità offerte dall’alta formazione tecnica.

Nel corso del pomeriggio sono previsti i saluti istituzionali, una tavola rotonda dedicata al rapporto tra imprese, formazione e comunicazione, le testimonianze dei diplomati dell’ITS EAT Academy oggi inseriti nel mondo del lavoro, la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno concluso il percorso formativo e un momento finale di networking con docenti, aziende e partecipanti.

«L’ITS EAT Academy Future Day – spiegano gli organizzatori – vuole essere un’occasione per raccontare, attraverso esperienze reali, il valore della formazione tecnica superiore e il forte legame che unisce l’Academy alle imprese del territorio. Un’opportunità per conoscere da vicino un modello formativo capace di rispondere alle esigenze delle aziende e di accompagnare i giovani verso un rapido inserimento nel mondo del lavoro».

L’ingresso è libero. È gradita la prenotazione. A questo link un semplice modulo di partecipazione da compilare:

https://fondazione-eat.it/evento/open-day-ottobre-1-16-30-18-00-grosseto/