CINIGIANO – L’amministrazione comunale di Cinigiano conferma l’attenzione verso il potenziamento del parco mezzi dell’Ente per agevolare e migliorare i lavori di manutenzione.

Dopo l’acquisto del robot tagliaerba, un’innovazione dal punto di vista tecnologico, che quest’anno ha permesso una migliore gestione del verde pubblico, il Comune informa dell’arrivo di una serie di macchinari utili soprattutto nel periodo invernale.

Si tratta di un nuovo trattore versatile e potente, di uno spargisale e di una lama sgombraneve.

I mezzi sono stati acquistati grazie al finanziamento della Regione Toscana per l’acquisto di mezzi e attrezzature per l’attività antighiaccio e sgombero neve su strada, concesso con Decreto Dirigenziale n.19296 del 20/08/2025.

“È un importante investimento volto a rendere più sicure le nostre strade – dichiara il sindaco Luciano Monaci -. Grazie al finanziamento della Regione Toscana siamo stati in grado di acquistare degli ottimi macchinari, capaci di far fronte alle necessità che si possono avere durante l’inverno e non solo. Riteniamo particolarmente importante la capacità del Comune di poter svolgere in autonomia la maggior parte delle operazioni di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade comunali e per farlo è necessario dotarsi di mezzi funzionali e sicuri”.