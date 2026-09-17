GROSSETO – Vittoria sfiorata per il Grosseto nel turno infrasettimanale contro un Campobasso duro a morire e capace di strappare uno spettacolare 2-2 con l’uomo in meno (foto di Paolo Orlando).

I biancorossi subiscono una rimonta contro un rivale più esperto e rodato, ma si stanno sempre più mettendo in vista come una delle rivelazioni del torneo e rimangono in zona playoff al quinto posto assieme a Torres e Atalanta U23, scavalcati solo dal Livorno.

Prossimo scoglio il Perugia, sempre fra le mura amiche del Carlo Zecchini.

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Grifone, il Campobasso evita il peggio nel recupero

La classifica:

Spezia 13 punti: Reggiana, Ravenna 11; Livorno 10; Grosseto, Atalanta U23, Torres 9; Guidonia Montecelio, Forlì 8; Campobasso, Gubbio, Perugia 7; Pineto 6; Pescara, Latina 5; Vado 4; Ostiamare 3; Pianese 2; Sambenedettese, Vis Pesaro 1