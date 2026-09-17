GROSSETO. Federico Guidarelli, amministratore delegato di Novair Noxerior Gas Systems, è stato nominato componente del Gruppo Tecnico Confindustria Imprese Estere per il biennio 2026-2028. L’insediamento è in programma oggi, 17 settembre, a Milano, negli spazi del Luiss Hub.

La nomina è stata comunicata dalla vicepresidente per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti di Confindustria nazionale, Barbara Cimmino, in occasione dell’avvio del secondo biennio della presidenza di Emanuele Orsini.

Guidarelli porterà all’interno del Gruppo Tecnico l’esperienza maturata nel campo dell’internazionalizzazione e dell’attività imprenditoriale, partecipando al confronto sui temi legati all’export, alla presenza delle aziende italiane sui mercati internazionali e alle strategie di crescita delle imprese.

Per l’amministratore delegato di Novair Noxerior Gas Systems si tratta di un ulteriore incarico all’interno del sistema confindustriale. Guidarelli è infatti già componente della Commissione Multinazionali di Confindustria e del Consiglio generale di Confindustria Toscana Sud.

La nomina rafforza così la presenza dell’azienda nei tavoli di rappresentanza nazionale e internazionale e rappresenta anche un’occasione per portare al confronto nazionale l’esperienza del sistema imprenditoriale dei territori di Grosseto, Arezzo e Siena.

«Un ringraziamento a Confindustria per la fiducia accordata – sottolinea l’azienda – con l’impegno di proseguire in questo percorso di crescita con costante dedizione».