GROSSETO – È il luogo da cui è partito un percorso diventato negli anni un modello regionale e nazionale per l’accoglienza e la tutela delle vittime di violenza. È qui, nella Stanza Rosa del pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, che oggi pomeriggio, giovedì 17 settembre, arriverà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’appuntamento è fissato per le 17 e figura nell’agenda ufficiale del Quirinale.

La visita assume un valore particolare proprio per il luogo scelto dal Capo dello Stato: la piccola stanza all’interno del pronto soccorso grossetano dove è nata l’esperienza del Codice Rosa, un percorso dedicato alle vittime di violenza che dalla Maremma si è progressivamente esteso a tutta la Toscana e l’Italia.

Mattarella si fermerà innanzitutto nella Stanza Rosa, per poi proseguire la visita all’interno dell’ospedale e incontrare nell’auditorium sanitari e rappresentanti delle istituzioni.

Un viaggio che porta quindi il Presidente della Repubblica nel luogo in cui, attraverso un’intuizione nata in ambito sanitario, si è cercato di unire cura, ascolto e protezione. Un segnale di attenzione delle massime istituzioni verso un tema che coinvolge la dignità delle persone, la responsabilità dei servizi pubblici e la capacità della comunità di riconoscere e contrastare la violenza.

La nascita del Codice Rosa

Il Codice Rosa nacque nel 2010 nell’allora Azienda Usl 9 di Grosseto come progetto pilota, da un’intuizione della dottoressa Vittoria Doretti e dalla sua équipe, con l’obiettivo di garantire un coordinamento più efficace tra le diverse istituzioni e professionalità coinvolte nell’assistenza alle vittime di violenza già dal loro arrivo al pronto soccorso. Nel 2011 il progetto diventò regionale e nel 2016 fu istituita la Rete regionale Codice Rosa.

Alla base dell’esperienza c’era un principio semplice: il pronto soccorso non doveva limitarsi a curare le conseguenze fisiche della violenza, ma diventare anche il punto di partenza di un percorso di tutela e presa in carico.

La Stanza Rosa nasce proprio con questa funzione: offrire alle vittime un ambiente protetto e riservato, nel quale poter essere accolte e ascoltate, evitando che il momento dell’emergenza sanitaria si trasformi in un ulteriore elemento di disagio.

Nel tempo il modello si è evoluto. Oggi la Rete regionale Codice Rosa collega le diverse professionalità del sistema sanitario e opera in sinergia con istituzioni e rete territoriale dei centri antiviolenza, prevedendo procedure specifiche per assicurare una risposta tempestiva alle vittime.

Il percorso riguarda tutte le vittime di violenza, con particolare attenzione a donne, bambini e persone esposte a vulnerabilità o discriminazione.

Dalla piccola stanza di Grosseto a una rete regionale

Quello che oggi appare come un sistema strutturato è nato quindi da un’esperienza locale. La sperimentazione grossetana del 2010 portò alla progressiva estensione del modello in Toscana, fino alla costituzione della Rete regionale nel dicembre 2016.

Ed è proprio questo percorso che Mattarella viene oggi a conoscere da vicino, tornando simbolicamente nel luogo dove tutto ebbe inizio.

La sua visita alla Stanza Rosa porta così l’attenzione sul significato più ampio del Codice Rosa: non soltanto un protocollo sanitario, ma una modalità di intervento nella quale sanità, istituzioni, forze dell’ordine e servizi territoriali sono chiamati a lavorare insieme per accompagnare la persona anche oltre la fase dell’emergenza.

A Grosseto, dunque, il Presidente della Repubblica incontrerà oggi chi quel percorso lo ha costruito e chi quotidianamente lo porta avanti, proprio nel luogo in cui nacque l’esperienza che ha contribuito a cambiare il modo di affrontare, anche sul piano sanitario, le situazioni di violenza.