ORBETELLO – Due giorni di grande sport a Orbetello sabato 19 e domenica 20 settembre con la 38esima edizione dei campionati di canottaggio a sedile fisso nella specialità gozzo nazionale. Al via oltre 40 equipaggi da tutta Italia, per un totale di oltre 400 partecipanti tra atleti e accompagnatori.

Alla presentazione dell’evento nella sala del consiglio comunale di Orbetello, presenti il responsabile del comitato organizzatore dei campionati Gianluca Santi, che è anche presidente della Federazione Italiana Canottaggio Toscana e Alessandra Chiocca, consigliera della Federazione Nazionale Canottaggio a sedile fisso, Massimiliano Fortunato, direttore tecnico della squadra della Canottieri Orbetello che parteciperà alle gare e l’assessore allo sport del Comune di Orbetello, Ivan Poccia.

I campionati sono organizzati dalla Società Canottieri Orbetello, con il supporto della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso e dell’amministrazione comunale di Orbetello. “li equipaggi – spiega Santi – arriveranno a Orbetello venerdì sera per sostenere, nella giornata di sabato, le eliminatorie. La mattina di domenica, poi, si terranno le semifinali e le finali. I campionati porteranno a Orbetello circa 220 atleti più altrettanti accompagnatori. Gli equipaggi che parteciperanno sono circa 43, tra maschili e femminili divisi per categorie, e arriveranno da tutta Italia: Genova, Livorno, Pescara, Bari, Sicilia, Lazio, Varese solo per fare alcuni esempi. Ringraziamo la federazione e l’amministrazione per la collaborazione e il sostegno e, nel caso del Comune, anche per il patrocinio”.

“Li ringraziamo – prosegue Santi – per averci dato la possibilità di far conoscere Orbetello e la nostra Laguna a molti altri vogatori che porteranno sul nostro territorio i loro colori e la loro tradizione remiera e che a Orbetello non hanno mai gareggiato e si sono entusiasmati e incuriositi rispetto a questa nuova sfida”.

“Siamo entusiasti – sottolinea la consigliera federale Chiocca – per aver affiliato alla federazione la società Canottieri Orbetello per la sua storia e per i suoi rimarchevoli successi sportivi e abbiamo deciso di organizzare insieme i campionati proprio a Orbetello per l’eccezionale campo di regata offerto dalla Laguna che ha delle peculiarità veramente uniche. La nostra fiducia è stata ripagata dal grande impegno profuso dal comitato organizzatore per ottimizzare spazi e strutture in tempi brevissimi e da parte nostra abbiamo garantito e garantiremo sempre il massimo supporto anche nell’organizzazione di altri eventi sportivi”.

“Ringraziamo la Federazione e la società canottieri – dice in conclusione l’assessore Poccia – per aver portato a Orbetello questo appuntamento così importante che ci dà la possibilità di ospitare così tante persone e di valorizzare le nostre bellezze ambientali legate a doppio filo agli sport remieri che rappresentano un’eccellenza del nostro territorio. Per dare una maggiore possibilità di sviluppo a questo ambito, presto con l’approvazione del piano operativo, è prevista una riqualificazione complessiva dell’area, ma intanto abbiamo dato la possibilità alle nostre società sportive di presentare dei progetti di riqualificazione degli impianti che possono partire ancora più rapidamente”.

A rappresentare i colori di Orbetello ci sarà l’equipaggio allenato da Massimiliano Fortunato, Alessio Benocci timoniere, Gianluca Santi capo voga, Denis Fanciulli secondo reme, Marco Casetta terzo reme, Francesco Ventura quarto reme.