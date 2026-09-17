GROSSETO – Oggi vogliamo dare voce ad una famiglia che ha affrontato un lutto terribile, ma che vuole ringraziare tutti coloro che sono stati vicini nel loro doloroso percorso. Ecco la loro lettera integrale.

“Quando hai un tuo caro che sta male, la cosa peggiore è trovarsi da soli senza sapere cosa fare.

La nostra Anna Rosa non sarebbe guarita, lo sapevamo bene, ma il nostro obiettivo era chiaro: rendere QUEL percorso dignitoso e con la migliore assistenza possibile.

Non vogliamo neanche soffermarci su chi ha mostrato indifferenza. Vogliamo invece soffermarci su chi ha veramente fatto tanto per lei che soffriva e per noi familiari.

I ringraziamenti

Grazie ai medici (in particolare Dottor Pieri, Dottoressa Di Coscio), agli infermieri, agli OSS del reparto di Neurologia di Grosseto Grazie ai medici, agli infermieri, agli OSS del reparto di Medicina di Grosseto Grazie ai medici, agli infermieri, agli OSS dell’ospedale di comunità di Grosseto Grazie ai medici (Dottoressa Castignani, Dottor Cortese), agli infermieri, agli OSS del reparto di Geriatria di Casteldelpiano Grazie ai medici (Dottor Liotta, Dottor Poggiani, la psicologa Dottoressa Finocchi) agli infermieri e a tutto il reparto di Leniterapia di Grosseto, che ci hanno assistito professionalmente e umanamente mentre accompagnavamo mamma verso l’inevitabile. Grazie agli infermieri e alle infermiere dell’ADI. Grazie alle OSS di Uscita di Sicurezza. Grazie alle OSS di Privata Assistenza.

Non è mai facile, ma chi sa accogliere e prendersi cura dei pazienti e dei familiari, aiuta in modo inimmaginabile. Non si cambia il destino, ma si può affrontarlo in modo umano.

È passato un mese, ma la gratitudine rimane. Franco Davide e Alessandra“.