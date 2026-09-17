MONTE ARGENTARIO. Soddisfazione da parte della Cisl Funzione pubblica di Grosseto per la firma del contratto decentrato, contenente l’applicazione del welfare integrativo fino a 500 euro procapite, da parte del Comune di Monte Argentario. Un accordo di welfare integrativo siglato per la prima volta con i sindacati e la Rsu, che rende il Comune il primo firmatario tra quelli della provincia di Grosseto di un contratto con welfare integrativo.

La valorizzazione del personale

«Siamo felici per questo accordo – spiega Simona Piccini, Cisl Funzione pubblica di Grosseto – perché così si mantiene la produttività media per i dipendenti del comparto con la valorizzazione del 50 per cento del personale, che potrà beneficiare di un ulteriore scatto economico pensionabile».

La trattativa

È stato Francesco Bottari, della segreteria di Cisl Funzione pubblica con delega agli enti locali, a condurre la trattativa con il Comune. «L’amministrazione comunale ha saputo cogliere – sottolinea Bottari – le richieste della Cisl e degli altri dirigenti sindacali presenti, applicando tutte le opportunità che il Ccnl 2022/2024, il decreto Pa del 2025 e il welfare integrativo hanno messo a disposizione. Anche la somma di 40mila euro che il Comune ha destinato al fondo del personale non era affatto scontata e ha dimostrato di attenzionare le richieste di ampliamento delle risorse dal sindacato.

Ciò ha consentito di innalzare il livello del fondo delle risorse disponibili per i dipendenti e iniziare anche a detassare parte di queste risorse applicando il welfare integrativo».

Gli sviluppi futuri

Una trattativa destinata anche a un futuro sviluppo positivo. «Fin qua è stato fatto un buonissimo lavoro grazie anche alle relazioni sindacali con il Comune. Appena firmata la pre intesa del Ccnl 2025/27 – concludono Piccini e Bottari – contratteremo un altro decentrato giuridico ed economico per innalzare ancora il livello economico della retribuzione».