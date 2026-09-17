GAVORRANO – Il trofeo Paesetto va a Mikel Demiri del Team Promotech Mg-K-Vis, che si impone su Emanuele Labate della Stefan dopo una volata a due. Valida come 27esima prova del Corri in Provincia, la manifestazione di ciclismo amatoriale Acsi organizzata dal Team Marathon Bike con il patrocinio di Provincia e Comune di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma.

Il via è stato dato mercoledì scorso alle 15.30 al Grilli, poi i 70 corridori sono entrati nello spettacolare percorso in linea di 69 chilometri del “Giove”. Un percorso collaudato in altre occasioni che prevedeva i passaggi da Braccagni, Sticciano, Paganico, Batignano, Roselle , Braccagni, Bozzone, Paesetto. L’azione decisiva nei pressi di Sticciano Scalo quando si sono staccati dal gruppo Mikel Demiri e Emanuele Labate. I due di comune accordo hanno raggiunto un massimo di un minuto nei pressi dell’abitato di Batignano per poi arrivare al traguardo con pochissimi secondi di vantaggio.

Volata incerta tra i due ma forse l’esperienza del capitano Team Promotech Mg-K-Vis è stata decisiva per l’esito della gara. Al terzo posto si è aggiudicato la volata Federico Rossi della Stefan alla prima esperienza in maremma. “Conoscevo bene il percorso, avendo vinto proprio in queste strade il Trofeo del Giove di qualche settimana fa – dichiara a fine gara il vincitore – l’arrivo è diverso ma con le stesse caratteristiche; ringrazio come sempre i miei compagni di squadra, gli sponsor, soprattutto Andrea Matteoli”.

Questi i migliori di categoria dove spicca quella di Pietro Capuccilli che si è imposto anche come migliore di fascia: Emanuele Labate, Federico Rossi, Francesco di Costa, Vincenzo Rigirozzo, Enrico Burghetti, e Fabio Alberi.