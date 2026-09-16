SCARLINO – «Sono numerose le segnalazioni che in queste settimane i cittadini hanno inviato a Scarlino nel Cuore sulla forte presenza di zanzare nelle frazioni del Comune, favorita da ristagni d’acqua, tombini e aree verdi non trattate. Un disagio che, complice un settembre ancora caldo e umido, non accenna a diminuire e che merita una risposta immediata».

Così Scarlino nel cuore in una nota.

«Nell’area tra Piombino e Baratti è in corso da agosto un focolaio di Dengue con oltre venti casi accertati, che ha reso necessari ripetuti interventi di disinfestazione straordinaria da parte delle amministrazioni interessate, così come recentemente a Grosseto dove sono state effettuate delle disinfestazioni. Una situazione monitorata e sotto controllo, ma che impone a tutti i Comuni limitrofi la massima attenzione sul fronte della prevenzione».

Per questo il gruppo chiede all’amministrazione comunale «di predisporre e comunicare un piano di disinfestazione delle aree pubbliche: trattamenti larvicidi e adulticidi, controllo e pulizia di tombini e caditoie, rimozione dei ristagni d’acqua e una corretta informazione ai cittadini sulle buone pratiche da adottare nelle proprie abitazioni».

«Non vogliamo allarmare nessuno, chiediamo semplicemente che si intervenga» dichiarano da Scarlino nel Cuore. «La disinfestazione ordinaria del territorio è una competenza del Comune, ed è proprio ora che serve non abbassare la guardia: settembre è ancora un mese caldo, le zanzare restano un problema concreto, ma è anche il periodo in cui l’attenzione cala e la manutenzione viene trascurata. Ci chiediamo e chiediamo all’amministrazione: a Scarlino è stato fatto un piano di disinfestazione adeguato? I cittadini hanno il diritto di saperlo.»

«Il tema – sottolinea il gruppo – non è di parte: riguarda la vivibilità delle frazioni, il decoro e la qualità della vita di chi abita il territorio tutto l’anno».

«Chiediamo solo che Scarlino si muova per tempo» concludono. «La prevenzione costa poco e tutela tutti. Aspettare che il problema si aggravi, invece, è sempre la scelta più sbagliata.»