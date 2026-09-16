BAGNO DI GAVORRANO – Bottino pieno nel turno infrasettimanale per il Follonica Gavorrano, che prevale 1-0 dopo la difficile partita casalinga con il Ghiviborgo dell’ex allenatore Marco Masi.

Al Malservisi-Matteini, il primo tiro in porta valido per la terza di campionato lo scocca il Ghiviborgo all’8′, con El Hadoui che dal limite impegna Lastoria in tuffo, palla in corner. Sul calcio d’angolo Piras stacca di testa, il portiere biancorossoblù para centralmente. Poco dopo Brugognone ci prova ancora da fuori, con la sfera che termina a lato.

La risposta dei locali arriva al 12′, Pellegrini dalla distanza spara di poco alto. Dopo un’azione manovrata dei padroni di casa al 18′ Andreoli arriva al tiro, ma non riesce a centrare lo specchio. Dall’altra parte Fischer approfitta di un buco sulla sua destra e arriva al tiro, Lastoria neutralizza. Altro capovolgimento di fronte e Guerrini cerca l’incrocio dei pali, palla fuori. Al 22′ azione personale di Presta, che salta due uomini e calcia con il mancino, Pertovt blocca.

Dopo una prima parte di frazione pimpante il gioco però rallenta nella parte centrale. Al 36′ si riaccende con Piras, che scende con velocità sulla sinistra e riesce a calciare, palla in corner. Sugli sviluppi Poli stacca di testa, la palla viene ribattuta sulla linea di porta da Presta.

Ancora pericoloso Presta al 43′: raccoglie palla sulla destra, salta un uomo e calcia, la sfera termina alta.

Un minuto più tardi Vari lancia Pino, che approfitta di uno svarione del portiere e calcia ma da posizione defilata, colpendo solo l’esterno della rete.

Senza recupero termina così la prima frazione a reti bianche. Nella seconda frazione la prima occasione è per il team minerario al 9′: Aprile di testa la mette alta.

Dopo una fase di gioco spezzettato si passa al 22′, quando Croce si incarica di un tiro dalla distanza che termina fuori non di molto.

Il Ghiviborgo si fa vedere al 27′ con El Hadoui che si accentra e tira, la palla esce sul secondo palo.

Passano due minuti e il Follonica Gavorrano trova il vantaggio: rapido contropiede condotto da Pellegrini, la palla transita da Pescicani verso Vari, che batte Pertovt portando i biancorossoblù sull’1-0.

Al 38′ pari sfiorato dagli ospiti: Poli serve Ferrari, che calcia ma trova solo la parte alta della traversa; gli stessi ci provano anche al 41′ con D’Ancona, che calcia ma trova la deviazione della difesa e la palla termina in corner. Lo stesso D’Ancora stacca di testa sul calcio d’angolo, ma la palla schizza e termina alta.

È l’ultima occasione, durante i 5′ di recupero il Ghiviborgo non incide e il Follonica Gavorrano conquista vittoria e tre punti.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biagioni (40′ st Biancon), Aprile, Pino, Presta (30′ st Proietti), Vari, Pellegrini, Andreoli (14′ st Pescicani), Croce, Ceccuzzi (22′ st Marino), Guerrini (6′ st Masoni). A disposizione: Voda, Mutton, Ferretti, Lorenzi. All. Manni.

GHIVIBORGO: Pertovt, Piras (34′ st D’Ancona), Schettini, Masini (25′ st Grilli), Brugognone (25′ st Ferrari), El Hadoui, Poli, Hallidri, Fischer (19′ st Nottoli), Del Dotto, Cenerini (42′ st Taboucha). A disposizione: Viti, Ricci, Lelli, Lorenzi. All. Masi.

ARBITRO: Simone Spadaccini di Chieti; assistenti Rotatori di Ciampino e Sottile di Roma 1.

MARCATORI: 29′ st Vari.

NOTE: Recuperi 0+5. Ammoniti Hallidri, Pino, D’Ancona, Ferrari.