GROSSETO – A seguito del grave incidente stradale avvenuto negli Stati Uniti che ha coinvolto Giorgia Franceschelli, giocatrice grossetana di softball del Big Mat Bsc Grosseto e figlia di Enrico Franceschelli, manager della squadra di softball del Bsc Grosseto, la società lancia un appello alla città e a tutti gli sportivi per sostenere la famiglia in questo difficile momento.

L’appello del presidente del Bsc Grosseto

«Siamo davvero sconvolti da quanto accaduto a Giorgia – spiega Antonio Pugliese, presidente del Bsc Grosseto –. Sono state ore molto difficili per cercare di capire la reale situazione e il da farsi. Oltre a stringerci intorno a Giorgia, a Enrico e a tutta la famiglia, ci teniamo a fare un invito al territorio grossetano per sostenere la raccolta fondi attivata dagli amici di Giorgia e dai compagni di squadra. In questo momento, in cui il nostro unico pensiero va a lei e alla speranza di vederla tornare il prima possibile a sorridere e a giocare, ci sono purtroppo tante spese da sostenere e ci sembra doveroso cercare di aiutarla in tutti i modi possibili. Invitiamo, quindi, gli sportivi grossetani e chiunque vorrà essere vicino a Giorgia a dare un contributo e le facciamo i nostri auguri per una pronta guarigione».

Come sostenere la raccolta fondi

La raccolta fondi, attivata dagli amici di Giorgia Francescelli e sostenuta anche dal Big Mat Bsc Grosseto, ha l’obiettivo di aiutare la famiglia a sostenere le spese mediche, i biglietti aerei per gli Stati Uniti e la riabilitazione. Per donare basta andare sul sito www.gofundme.com e cercare “Dona per aiutare Giorgia”, oppure accedere direttamente dal link https://gofund.me/92e2ce123.