SCANSANO – Sarà attivato dal prossimo 28 settembre il servizio di trasporto scolastico sulla tratta Montorgiali – Pancole – Scansano – Pomonte. A comunicarlo è l’amministrazione comunale di Scansano, che coglie l’occasione per ripercorrere le tappe della vicenda.

“La gara per l’affidamento del servizio di trasporto, con scadenza nei primi giorni di agosto, è purtroppo andata deserta”, spiega la sindaca Maria Bice Ginesi. “Ci siamo adoperati subito, contattando tutte le ditte di trasporto operanti nella nostra provincia, prima fra tutte Autolinee Toscane, ma la risposta è stata negativa. Per fortuna, con grande sforzo e impegno, siamo riusciti a trovare una soluzione che garantisca il servizio a partire dal 28 settembre, grazie alla disponibilità dei nostri autotrasportatori locali. Nella fase in cui le scuole ancora non hanno adottato l’orario definitivo, garantire il servizio, in virtù delle uscite differenziate e degli ampi spostamenti, non è affatto semplice”.

“Siamo profondamente rammaricati per il disagio che stanno vivendo le famiglie e ci scusiamo nuovamente con loro”, aggiunge Ginesi. “Ci dispiace anche per la tempistica con cui sono state avvisate dell’assenza del servizio, ma fino al tardo pomeriggio del 14 settembre avevamo la concreta speranza di poter risolvere il problema. Siamo consapevoli del grave problema che vivono le famiglie interessate, ma questa è purtroppo l’ennesima dimostrazione di quanto sia sempre più difficile organizzare servizi, anche basilari e fondamentali per lo svolgimento della vita quotidiana, nelle aree interne.

Si fa tanto parlare, a livello nazionale e regionale, di progetti di sviluppo per le suddette aree, quando è evidente che non si trovano aziende, professionisti e altre figure disposte a operare in realtà periferiche. Occorre, su questo, fare una riflessione seria e lavorare tutti insieme per trovare soluzioni concrete”.