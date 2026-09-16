SORANO – Il Consiglio comunale di Sorano è convocato per venerdì 18 settembre alle ore 15. Cinque i punti iscritti all’ordine del giorno della seduta.

Dopo le comunicazioni del sindaco Barbara Belcari, il Consiglio sarà chiamato a esprimersi sull’adesione e il recepimento della deliberazione approvata dal Consiglio provinciale di Grosseto relativa al Corridoio Tirrenico, individuato come priorità infrastrutturale, e sul sollecito congiunto per lo sblocco delle opere.

Un tema di particolare rilevanza per il territorio e più in generale per la provincia di Grosseto, legato alla necessità di intervenire su un’infrastruttura strategica per i collegamenti, la sicurezza e lo sviluppo dell’area.

All’ordine del giorno anche l’introduzione della tariffa comunale per l’attestazione dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione e la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2026-2028, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione del 7 settembre.

La seduta si concluderà con il punto relativo al controllo contabile dell’amministrazione separata beni usi civici di Montevitozzo.