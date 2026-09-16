GROSSETO – Dal 10 al 20 settembre tutto il personale della scuola e del Ministero dell’Istruzione e del Merito è chiamato a scegliere se aderire o meno alla nuova polizza sanitaria integrativa gratuita. «Promossa dal Ministero e gestita da Unisalute in coassicurazione con Poste Assicura e Intesa Sanpaolo Protezione», ricorda la Flc Cgil Grosseto.

Il contratto prevede una copertura quadriennale, con l’adesione volontaria da effettuare online tramite Spid, Cie o Cns, entro il 20 settembre 2026, attraverso l’area riservata del portale ministeriale.

«Quello che non viene detto con sufficiente chiarezza è che i 320 milioni di euro necessari per finanziare questa operazione nel quadriennio 2026–2029 non sono risorse aggiuntive, ma provengono direttamente dai fondi della scuola e da capitoli di spesa pubblici già esistenti», dicono dalla categoria.

«80 milioni di euro l’anno di tagli, per un quadriennio, tolti dal Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico della scuola e destinati a coperture sanitarie private, per la scuola – rimarca la Flc Cgil – A fronte di questo enorme trasferimento di fondi al privato, lo Stato versa una quota irrisoria di circa 6 euro a lavoratore».

Vegni (Flc Cgil): «Un’operazione che indebolisce contemporaneamente la scuola pubblica e il Servizio sanitario nazionale»

«Certo, è un potenziale benefit per chi aderisce, ma non è roseo come sembra – dice Alessandra Vegni, segretaria Flc Cgil Grosseto – come Flc Cgil, a livello nazionale non abbiamo firmato il contratto integrativo che istituisce questa assicurazione sanitaria integrativa e abbiamo espresso una netta contrarietà, proprio perché riteniamo che sia un’operazione che indebolisce contemporaneamente la scuola pubblica e il Servizio sanitario nazionale».

«Si tratta infatti di un massiccio trasferimento di risorse pubbliche verso la sanità privata e soggetti assicurativi – sottolinea Vegni – in un momento in cui le scuole faticano a garantire il funzionamento ordinario e il Sistema sanitario nazionale è sotto-finanziato, mentre allo stesso tempo le coperture previste per le lavoratrici e i lavoratori risultano limitate da franchigie, scoperti percentuali e tetti massimi di rimborso che lasciano comunque una quota rilevante delle spese a carico del personale».

La Flc Cgil Grosseto, ricordando le ragioni del no espresse dalla Flc Cgil nazionale, ritiene che questa polizza, pur presentata come gratuita, sia in realtà pagata da tutta la comunità scolastica in termini di minori risorse, minore qualità del servizio e ulteriore frammentazione dei diritti.

«Le lavoratrici e i lavoratori non versano un premio diretto – sottolinea Vegni – ma la scuola paga un prezzo molto alto in termini di tagli ai fondi di funzionamento, alle attività didattiche e ai servizi che potrebbero essere garantiti meglio e in modo più equo tramite fondi adeguati e un Servizio sanitario nazionale rafforzato».

«Firmiamo per la proposta di legge sulla sanità»

La segretaria generale Flc Cgil Grosseto, Alessandra Vegni, sottolinea: «Questa polizza viene presentata come un regalo al personale scolastico, ma in realtà è un’operazione che toglie soldi alle scuole e alla sanità pubblica per girarli a grandi gruppi assicurativi. Non possiamo accettare che il welfare dei lavoratori e delle lavoratrici venga costruito sottraendo risorse alla collettività e alimentando la privatizzazione dei diritti».

Vegni aggiunge: «Come Flc Cgil Grosseto invitiamo tutte e tutti a riflettere sul fatto che questi 320 milioni avrebbero potuto rafforzare le scuole, i salari, la formazione e il Servizio sanitario nazionale. Il nostro no non è ideologico, ma nasce dalla difesa concreta della scuola pubblica e della sanità pubblica».

«Continueremo a batterci perché i fondi destinati alla scuola tornino alle scuole – conclude Vegni – perché gli investimenti pubblici vadano a rafforzare i servizi universali e perché la salute e l’istruzione restino diritti garantiti dallo Stato, non prodotti da acquistare sul mercato assicurativo. Anche per questo invitiamo tutte e tutti a sottoscrivere la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare a supporto del Servizio sanitario nazionale, che tra gli obiettivi ha quello di assicurare anche un adeguato finanziamento al settore della sanità pubblica. È possibile firmare nelle nostre sedi Cgil ma anche online al link: https://tinyurl.com/54b7jc5t».