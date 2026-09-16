SCANSANO – «Un messaggio arrivato alle 17.30, il pomeriggio prima della campanella, per avvisare che lo scuolabus non ci sarebbe stato». È da qui che parte la protesta dei consiglieri di minoranza del comune di Scansano, che dopo la mancata attivazione del servizio di trasporto scolastico hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario e urgente.

La richiesta della minoranza

«Il primo giorno di scuola – dicono i consiglieri Francesco Marchi, Gian Carlo Tenerini e Claudio Chelli – dovrebbe essere un giorno di festa per studenti e genitori. A Scansano questo non è stato possibile a causa della grave problematica che ha interessato il servizio di trasporto scolastico: la gara per l’affidamento del servizio, in scadenza l’8 agosto, è andata deserta e il servizio non è stato realizzato. Le famiglie sono state avvisate, tramite messaggio, nel pomeriggio precedente al primo giorno di scuola, intorno alle 17.30».

«Per questo, insieme anche al consigliere Gianluca Mazzuoli, abbiamo fatto richiesta di un consiglio comunale straordinario e urgente, da convocare in tempi rapidissimi, affinché il sindaco e l’assessore alla Pubblica istruzione vengano a illustrare le motivazioni che hanno impedito di avere un servizio imprescindibile e insostituibile, che interessa circa 30 bambini e ragazzi».

Le critiche all’amministrazione

«La mancanza del servizio ha generato stupore nei genitori interessati e soprattutto rabbia – proseguono i consiglieri –. Abbiamo appreso la vicenda proprio da alcuni genitori esasperati e come consiglieri siamo rimasti allibiti perché, avendo saputo che la gara era andata deserta fin dal giorno 8 agosto, l’amministrazione ha avuto oltre un mese a disposizione per trovare una soluzione. Purtroppo però da un’amministrazione così inconcludente c’è da aspettarsi questo e altro».

«Quanto accaduto è gravissimo – aggiungono – perché circa 30 ragazzi devono essere accompagnati, se vogliono andare a scuola, dai genitori, che possono avere varie problematiche, a volte insuperabili: alcune famiglie hanno una sola auto e questa viene usata per recarsi al lavoro; chi lavora in agricoltura prende servizio intorno alle 5 del mattino, molto prima che le scuole aprano, e in generale sono molti coloro che iniziano a lavorare prima delle 8; alcuni studenti fanno parte di famiglie dove lavorano entrambi i genitori e, non avendo impieghi in cui possono permettersi di iniziare alle 9, accompagnare i figli diventa complicato».

«Un servizio imprescindibile»

«I ragazzi senza il servizio di trasporto comunale non possono frequentare regolarmente la scuola e questo non è giusto, perché si va a incidere sulla loro educazione – concludono i consiglieri –. La richiesta di un consiglio comunale straordinario e urgente che noi consiglieri di opposizione abbiamo presentato è necessaria per avere chiarimenti in merito. Noi ci impegniamo ad aiutare in ogni modo possibile le famiglie di questi sfortunati scolari. Ci auguriamo che, per fare chiarezza su questa mancanza, il sindaco voglia convocare immediatamente la seduta del consiglio comunale, auspicando che, in quel contesto, l’amministrazione ci comunichi di aver risolto questa problematica».