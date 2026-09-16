GROSSETO – Un seminario formativo sulla riforma elettorale“del Governo Meloni. È l’iniziativa organizzata dal Comitato provinciale dell’Anpi “Norma Parenti” e dal Comitato per la democrazia costituzionale di Grosseto, in programma venerdì 18 settembre alle 17.30 alla Sala Pegaso, in piazza Dante.

L’incontro sarà tenuto dal professor Mauro Volpi, già ordinario di Diritto pubblico comparato e di Diritto costituzionale. A introdurre i lavori saranno il referente del Comitato per la Democrazia Costituzionale, Beppe Corlito, e la presidente del Comitato provinciale dell’Anpi, Antonella Coppi.

“Una questione che riguarda la Costituzione”

Gli organizzatori spiegano le ragioni dell’iniziativa. La legge elettorale, sostiene l’Anpi, non è una semplice questione tecnica ma ha una rilevanza costituzionale: «Attraverso la legge elettorale si determina il modo in cui la sovranità popolare, sancita dall’articolo 1 della Costituzione, si traduce in rappresentanza democratica». Per questo, secondo i promotori, è importante discuterne pubblicamente e comprenderne le conseguenze sull’eguaglianza del voto, sulla rappresentanza e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Le critiche al cosiddetto “Melonellum”

Nel mirino degli organizzatori c’è quello che definiscono il “Melonellum”, cioè la nuova legge elettorale proposta dalla maggioranza di governo, che secondo l’Anpi interviene sulle modalità di elezione di Camera e Senato introducendo un forte premio di maggioranza e prevedendo l’indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio. Una riforma che, a giudizio dei promotori, rischia di rendere il voto non “uguale” tra gli elettori e di alterare la rappresentanza dei cittadini attraverso le liste e i capilista bloccati.

L’appello alla partecipazione

Il seminario, concludono gli organizzatori, vuole «rendere consapevoli cittadine e cittadini» e rappresenta un’occasione di confronto pubblico sul tema. L’Anpi invita a partecipare le forze politiche e sindacali e annuncia il sostegno alle cause di incostituzionalità che, riferisce il comitato, circa 150 avvocati starebbero intentando contro la nuova legge.