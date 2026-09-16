GROSSETO – Prendersi cura ogni giorno di una persona con Alzheimer o con un’altra forma di demenza significa affrontare non soltanto gli aspetti legati alla malattia, ma anche numerose difficoltà nella vita quotidiana. “Spazio Alzheimer” nasce con l’intento di essere più vicini a familiari e caregiver che ogni giorno si prendono cura di persone con disturbi cognitivi e demenza: un appuntamento fisso per offrire un luogo di ascolto, informazione, orientamento e supporto, confrontandosi direttamente con le professioniste e i professionisti coinvolti nei percorsi assistenziali.

Gli incontri di “Spazio Alzheimer” si svolgeranno alla Casa della Comunità Pizzetti di Grosseto, ogni terzo martedì del mese, dalle 15 alle 17.

Il progetto è promosso dal Centro disturbi cognitivi e demenze dell’area grossetana, in collaborazione con gli infermieri di famiglia e comunità (Ifec) e con professioniste e professionisti dell’area sociale. E sarà presentato alla cittadinanza sabato 19 settembre dalle 10 alle 13 nell’area esterna dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, in vista della Giornata mondiale dell’Alzheimer (che ricorre lunedì 21 settembre).

Lo Spazio Alzheimer a Grosseto

Durante gli incontri di “Spazio Alzheimer” sarà possibile approfondire aspetti legati alla malattia e alla sua evoluzione, confrontarsi sulla gestione dei cambiamenti comportamentali, ricevere indicazioni sui percorsi di cura e sui servizi presenti sul territorio e individuare strategie che possano aiutare il caregiver nella quotidianità.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’ascolto di chi si prende cura: il caregiver, infatti, rappresenta una risorsa fondamentale nel percorso assistenziale, ma può trovarsi nel tempo a vivere situazioni di stanchezza, solitudine e sovraccarico.

Creare occasioni di confronto con i professionisti significa quindi prendersi cura non soltanto della persona con demenza, ma anche della famiglia che la accompagna. “Spazio Alzheimer” nasce quindi da un modello di collaborazione multiprofessionale, che favorisce una presa in carico integrata tra ospedale e territorio e tra componente sanitaria e sociale, mettendo insieme competenze diverse intorno ai bisogni della persona con demenza e della sua famiglia.

«Con Spazio Alzheimer vogliamo creare un luogo vicino alle famiglie, nel quale i caregiver possano sentirsi accolti e trovare professionisti disponibili ad ascoltare i loro bisogni e ad aiutarli ad affrontare le difficoltà concrete che la malattia porta nella vita di tutti i giorni – sottolinea Sergio Pieri, coordinatore del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze – La collaborazione tra Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, Infermieri di Famiglia e Comunità e professionisti dell’area sociale ci permette di mettere insieme competenze diverse e di offrire una risposta più integrata. Sostenere il caregiver significa anche contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza e della vita della persona con demenza».