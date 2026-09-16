GROSSETO – La giunta comunale ha approvato l’adesione del Comune di Grosseto alla Settimana europea della mobilità 2026, in programma dal 16 al 22 settembre, iniziativa promossa dalla Commissione europea per sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi della mobilità sostenibile, sicura e inclusiva.

L’edizione 2026, dal titolo “Mobilità per tutti”, pone l’attenzione sull’accessibilità e sull’equità intergenerazionale, con l’obiettivo di garantire opportunità di spostamento sicure e sostenibili a tutte le persone.

Nell’ambito della manifestazione, il Comune promuoverà iniziative di informazione, sensibilizzazione e monitoraggio dedicate alla mobilità dolce, con particolare riferimento ai nuovi percorsi ciclopedonali realizzati attraverso il progetto di riqualificazione di via Dè Barberi – Greenway Urbana, finanziato dal Pnrr. Le attività saranno avviate in concomitanza con la riapertura delle scuole e coinvolgeranno studenti, famiglie e personale scolastico, favorendo l’utilizzo di modalità di spostamento sostenibili e del trasporto pubblico locale.

“Con questa adesione, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella promozione di politiche volte a migliorare la qualità della vita urbana, la sicurezza stradale, la qualità dell’aria e la vivibilità degli spazi pubblici”.