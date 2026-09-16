GROSSETO – Sole e temperature ancora estive oggi, mercoledì 16 settembre, ma dalla giornata di domani, giovedì 17 settembre, anche la Maremma dovrà fare i conti con un deciso cambiamento del tempo. Una perturbazione raggiungerà infatti la Toscana portando maggiore nuvolosità, piogge e la possibilità di temporali, soprattutto nelle zone interne.

Oggi ancora sole sulla Maremma

Mercoledì 16 settembre sarà una giornata nel complesso stabile. 3BMeteo prevede sulla Maremma cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature ancora elevate per il periodo e venti generalmente deboli. Anche il mare resterà quasi calmo o poco mosso. A Grosseto il termometro oscillerà indicativamente tra 16 e 29 gradi.

Giovedì arrivano piogge e temporali

Situazione decisamente più movimentata domani, giovedì 17 settembre. La nuvolosità aumenterà e nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali. Il Centro Funzionale Regionale segnala un peggioramento soprattutto dal pomeriggio, con fenomeni temporaleschi che potranno risultare anche intensi sulle zone interne. Miglioramento dalla tarda serata, con fenomeni residui sul sud della Toscana. Le massime saranno in diminuzione.

Le temperature nelle diverse zone

Nel nord della provincia Massa Marittima passerà dai 16-30 gradi di oggi ai 19-26 di giovedì. Al centro Grosseto sarà sui 16-29 gradi oggi e 19-28 domani. Sulla costa meridionale Orbetello farà registrare circa 22-27 gradi oggi e 24-26 giovedì. Sull’Amiata farà più fresco, soprattutto durante il peggioramento di domani.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo