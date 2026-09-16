GROSSETO – Dopo un’estate di eventi, di nuovo al lavoro in casa dell’ASD Mattoallaprossima, associazione scacchistica che da oltre 10 anni promuove lo sport della mente sul territorio grossetano.

Sabato prossimo l’Asd darà il via ai corsi di scacchi al centro commerciale Aurelia Antica (scala E, primo piano). Alle 15 gli istruttori del circolo accoglieranno gli appassionati per un corso di primo livello riservato ai principianti. Il corso di 10 lezioni sarà gratuito; servirà solo la tessera.

Con l’inizio dei corsi riprenderà anche l’attività ordinaria dell’associazione. La sede sarà aperta il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 16 alle 19, offrendo a tutti l’occasione per incontrarsi, giocare e condividere la passione per il nobil giuoco.

Per informazioni, Giuseppe 3482683795.