GROSSETO – Una lettera aperta ai parlamentari grossetani in vista della prossima Legge di Bilancio 2027. A firmarla è Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, che si rivolge direttamente alla senatrice Simona Petrucci e agli onorevoli Fabrizio Rossi e Marco Simiani per chiedere che le esigenze delle imprese del territorio trovino spazio nel percorso di definizione della prossima manovra economica.

La presa di posizione arriva dopo l’incontro avuto a Roma da una delegazione di Confcommercio nazionale, guidata dalla vicepresidente con incarico alle politiche fiscali e di bilancio Donatella Prampolini, con il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.

In quell’occasione, spiega Gennari nella lettera, sono state presentate al Governo «le istanze delle oltre 700mila imprese italiane associate» in vista della Legge di Bilancio 2027.

Secondo il presidente di Confcommercio Grosseto, «la prossima manovra economica dovrà proseguire con decisione nel processo di riduzione del carico fiscale su lavoratori e imprese», destinando «prioritariamente le risorse disponibili a interventi strutturali capaci di rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie, sostenere i consumi, favorire gli investimenti e accompagnare la crescita».

Gennari individua quindi quattro ambiti sui quali, secondo Confcommercio, è necessario intervenire.

Irpef, la richiesta di estendere il secondo scaglione

Il primo riguarda la riduzione dell’Irpef per il ceto medio. La richiesta è quella di intervenire sull’attuale secondo scaglione di reddito.

«È urgente estendere il secondo scaglione di reddito, oggi soggetto all’aliquota del 33%, dagli attuali 50mila euro fino a 60mila euro», scrive Gennari, spiegando che l’obiettivo è «alleggerire il peso fiscale su una fascia di contribuenti che sostiene gran parte dei consumi del nostro territorio».

Una misura che Confcommercio considera quindi collegata non soltanto alla tassazione, ma anche alla capacità di spesa delle famiglie e, di conseguenza, alla tenuta dei consumi.

Lavoro, detassazione e premi di produttività

Il secondo capitolo della lettera è dedicato al lavoro. Confcommercio Grosseto chiede che alcune misure già previste vengano rese strutturali oppure prorogate.

«Chiediamo che vengano rese strutturali, o quantomeno prorogate, la detassazione degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, la tassazione agevolata all’1% sui premi di produttività e le misure di favore per il lavoro notturno e festivo», sottolinea Gennari.

Si tratta, secondo il presidente dell’associazione, di «strumenti indispensabili per il commercio, il turismo e i servizi», comparti che definisce «centrali per l’economia grossetana».

«Una detassazione strutturale delle tredicesime»

Un’altra richiesta riguarda le tredicesime. Confcommercio propone «l’introduzione progressiva di un regime strutturale di detassazione della tredicesima mensilità».

Per Gennari sarebbe «una misura concreta a favore dei redditi medio-bassi e a rafforzamento del potere d’acquisto delle famiglie del nostro territorio».

La richiesta viene dunque inserita nel più ampio quadro delle misure che, secondo Confcommercio, dovrebbero sostenere i consumi attraverso un alleggerimento del peso fiscale sui redditi.

La cedolare secca per i negozi

Particolare attenzione viene dedicata poi agli immobili commerciali e al problema dei locali sfitti, soprattutto nei centri storici e nei borghi della provincia.

«Chiediamo che venga introdotta una cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso commerciale», scrive Gennari, proponendo di individuare «specifiche categorie – penso in particolare ai negozi di vicinato, tanto diffusi nei nostri centri storici – a condizione che il proprietario concordi contrattualmente una riduzione del canone a favore del conduttore».

Per Confcommercio, una simile misura potrebbe rappresentare «un incentivo concreto alla riattivazione del commercio di prossimità».

Il presidente sottolinea infatti come la provincia di Grosseto sia «ricca di centri storici e borghi che scontano da anni il problema dei locali sfitti». L’obiettivo indicato è quello di favorire «la vitalità e la rigenerazione dei nostri centri urbani».

L’appello ai parlamentari grossetani

La lettera si conclude con un appello diretto ai rappresentanti grossetani in Parlamento.

«Credo sia di tutta evidenza come questi temi risultino cruciali per l’economia reale del Paese e ancor più per quella del comprensorio maremmano», afferma Gennari.

Da qui la richiesta ai parlamentari di farsi portavoce delle istanze dell’associazione «nel percorso di costruzione della nuova Legge di Bilancio».

«Certo che anche Voi consideriate le suddette misure importanti e urgenti per le imprese, a nome delle migliaia di associati di Confcommercio Vi chiedo di sostenere con forza questo percorso legislativo», conclude il presidente di Confcommercio Grosseto.

La lettera arriva dunque a poche settimane dall’avvio del percorso parlamentare sulla manovra 2027 e mette sul tavolo quattro richieste precise: riduzione dell’Irpef per il ceto medio, interventi strutturali o prorogati sulla fiscalità del lavoro, detassazione delle tredicesime e introduzione della cedolare secca per alcune locazioni commerciali.