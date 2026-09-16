GROSSETO – La nuova viabilità nella Cittadella dello studente, gli investimenti realizzati con le risorse del Pnrr e la sfida delle elezioni amministrative del 2027. Sono i tre temi al centro della puntata numero 96 de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco. Ospite di oggi è Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto e sindaco di Roccastrada.

La Cittadella dello studente diventa più sicura e punta sulla pedonalizzazione. Con l’inizio del nuovo anno scolastico è partita anche la sperimentazione della nuova viabilità. «È una sperimentazione che abbiamo messo in campo già da diverso tempo e che ha avuto la sua prima giornata di concretezza – spiega Limatola –. Abbiamo realizzato lavori di pavimentazione, manutenzione e abbattimento di alcune barriere architettoniche, ma soprattutto diamo l’accesso soltanto agli autorizzati».

All’interno potranno entrare studenti con ciclomotori e biciclette, autobus e personale scolastico munito di pass. «I mezzi non autorizzati restano fuori dalla Cittadella dello studente. L’obiettivo è migliorare la fruibilità dell’area e soprattutto la sicurezza dei ragazzi, delle ragazze e di chi guida gli autobus».

Pnrr, opere concluse nei tempi e oltre 4 milioni di euro per gli impianti sportivi. Il presidente della Provincia traccia anche un bilancio degli interventi finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. «A luglio siamo stati al Ministero e ci hanno fatto i complimenti per come abbiamo speso e stiamo spendendo le risorse del Pnrr. Abbiamo concluso tutti i progetti entro i tempi stabiliti».

Tra gli interventi principali c’è la riqualificazione dell’impiantistica sportiva all’aperto della Cittadella dello studente, con un investimento da 4 milioni e 350mila euro: un campo da calcio in erba sintetica, un campo da calcio a sette, un campo polivalente e una pista di atletica a sei corsie lunga 400 metri.

In dirittura d’arrivo anche la palestra del Rosmini, interessata da interventi di efficientamento energetico e adeguamento alle norme Coni. «Sarà a disposizione degli studenti durante l’orario scolastico e delle associazioni della città in orario extrascolastico. È l’intervento sul quale abbiamo avuto più difficoltà, ma siamo ormai quasi alla conclusione».

Amministrative 2027, Limatola: «Il campo largo non si può riprodurre tal quale sui territori». L’ultima domanda guarda alla politica e alle prossime elezioni amministrative. Il punto di partenza è il modello che ha consentito a Limatola di ottenere la seconda elezione alla presidenza della Provincia, sostenuto da una coalizione di centrosinistra allargata a forze civiche e moderate.

«Penso che il campo largo che è venuto fuori a livello nazionale, anche grazie a quello che Elly Schlein chiama l’essere testardamente unitari, non possa essere riprodotto tal quale sul territorio – afferma Limatola –. Abbiamo bisogno di allargare la coalizione e dobbiamo farlo al mondo dell’associazionismo, grande e piccolo, delle professioni, delle imprese e del volontariato».

L’obiettivo, secondo Limatola, è arrivare alle amministrative costruendo una proposta capace di andare oltre il perimetro tradizionale dei partiti: «Dobbiamo presentarci con un candidato e una coalizione credibile, in grado di disegnare il futuro della città e dei territori che andranno al voto».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Tutte le puntate sono disponibili su:

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